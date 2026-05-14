Студента на Львівщині зобов'язали прочитати книгу за схему втечі ухилянта до Польщі

Руслана Заклінська
14 травня 2026, 16:06
Студент розповів, що пішов на злочин, щоб оплатити навчання.
Суд зобов'язав студента прочитати книгу / Колаж: Главред, фото ілюстративне: magnific.com

  • Студента визнано винним в організації незаконного переправлення за кордон
  • За 5,9 тис. доларів він обіцяв оформити документи для виїзду до Польщі
  • Суд зобов’язав прочитати книгу "Маски чужих ролей"

Студента НУ "Одеська юридична академія" визнали виннив в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Суд зобов’язав його прочитати книгу Віоліни Ситнік "Маски чужих ролей". Про це йдеться у вироку, який оприлюднили 13 травня в Єдиному державному реєстрі, пише Zaxid.net.

Як йдеться в матеріалах справи, влітку 2025 року студент підшукав клієнта серед військовозобов’язаних і запропонував йому допомогу у виїзді до Польщі. За 5,9 тис. доларів він обіцяв оформити пакет документів, які мали забезпечити безперешкодний перетин кордону.

Організатора затримали наприкінці вересня під час отримання грошей на автозаправці WOG поблизу Львова. Після передачі коштів чоловік був затриманий співробітниками СБУ.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав провину та пояснив, що таким чином намагався заробити кошти для оплати навчання. За його словами, він отримав пропозицію від невідомого чоловіка, який звернувся до нього через посередників. Після цього студент знайшов в інтернеті фірму, що нібито виготовляє фіктивні документи, і домовився про передачу матеріалів біля Львова.

"Коли зустрівся з клієнтом, то він віддав йому флешку з документами, задав декілька питань та дав гроші йому прямо в руку. Це була одна частина розміром 5 900 доларів. Вийшовши з дверей АЗС, почув як прокричали працює Служба безпеки України, залишатись на місцях. У вчиненому розкаюється, шкодує про вчинене, просить суворо не карати", - зазначили у вироку.

Суд врахував, що обвинувачений був неповнолітнім, позитивно характеризувався за місцем навчання та не мав попередніх проблем із законом. Йому призначили покарання у вигляді дворічного іспитового терміну.

Окрім цього, суд зобов’язав студента прочитати книгу Віоліни Ситнік "Маски чужих ролей", яка має допомогти переосмислити власну поведінку та уникати правопорушень у майбутньому.

Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку.

Як раніше повідомляв Главред, на Львівщині 1 травня сталася смертельна аварія за участі пасажирського поїзда Київ-Ужгород, який зіткнувся з автокраном на залізничному переїзді біля Стрия. Унаслідок зіткнення локомотив зійшов з рейок, загинув машиніст, ще двоє людей отримали поранення.

Також 23 квітня у Львові в одній із багатоповерхівок чоловік 1981 року народження влаштував стрілянину у квартирі. На місце прибув спецназ поліції, стрільця затримали.

Крім цього, 24 лютого на Львівщині сталася ДТП, унаслідок якої загинула дитина, ще одна постраждала та була госпіталізована. Як повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, за кермом автомобіля перебував прокурор. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Про джерело: Zaxid.net

Zaxid.net — це українське регіональне онлайн-медіа, засноване у Львові у 2007 році. Видання спеціалізується на новинах Західної України, а також висвітлює загальноукраїнські суспільно-політичні події.

Портал публікує новини у сферах політики, економіки, криміналу, місцевого самоврядування, культури та соціальних питань. Окрему увагу приділяє подіям у Львівській області та сусідніх регіонах.

