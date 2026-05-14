Росія готує масове переселення росіян в Україну: експерт оцінив шанси Кремля

Жданов заявив, що Росія не здатна повторити масштабну радянську індустріалізацію, оскільки нинішня система не має ані ресурсів, ані можливостей.

Чому план Кремля щодо переселення росіян на тимчасово окуповані території приречений на провал

Росія продовжує заявляти про масштабні плани заселення тимчасово окупованих українських територій. Зокрема йшлось про намір переселити на тимчасово окуповані території України 100 тисяч росіян. Однак, такі плани виглядають нереальними. Про це заявив в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Це нереально. Людей потрібно мотивувати, зокрема, високими зарплатами та умовами, тільки тоді вони поїдуть. Повторити 20-ті роки та індустріалізацію, яку проводив Сталін, РФ не зможе, тому що інженерно-технічний склад становили виключно американці, а робочою силою були зеки, яких ніхто не питав. До того ж тоді були примусові переселенці, яких заганяли на заводи та шахти", - сказав він. відео дня

Жданов згадав, що в Радянському Союзі пишалися будівництвом ДніпроГЕСу фактично ручною працею — без сучасної техніки на кшталт бетоновозів чи міксерів, коли тисячі людей вручну замішували бетон. На його думку, це є характерним прикладом російського імперського підходу, адже те, що для інших держав виглядало б як ознака відсталості або привід для сорому, у СРСР подавали як досягнення.

Водночас військовий експерт наголосив, що сучасна Росія вже не здатна реалізовувати подібні масштабні проєкти. Як приклад він навів ситуацію в Маріуполі, де робітників завозили лише ті будівельні компанії, які отримали дозвіл на спорудження кількох будинків. За його словами, "ждуни" які чекали на компенсацію за зруйноване житло, залишилися розчарованими, оскільки замість обіцяного повернення квартир їм фактично запропонували самостійно вирішувати житлове питання через іпотеку або купівлю житла власним коштом.

"У Маріуполі знесли дощенту радянські панельні будинки та хрущовки, а замість них побудували нові п'ятиповерхівки та кілька дев'ятиповерхівок. І виставили їх на продаж. У Росії людина – ніщо, і називати її ніяк", - підсумував він.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко раніше пояснював, що РФ не відновлюватиме зруйновані українські міста та створюватиме лише "потьомкінські села" для пропаганди й розкрадання бюджетних коштів. Він наголосив, що у Москви немає ресурсів навіть для розвитку власних регіонів. Експерт також прогнозував перетворення окупованих територій на міста-привиди.

Як раніше повідомляв Главред, економіст Олег Пендзин звертав увагу на масове переселення росіян до окупованого Маріуполя та зміну структури населення міста. За його словами, така політика нагадує радянські практики витіснення місцевого населення та заселення територій вихідцями з віддалених регіонів РФ.

Зазначимо, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов раніше заявляв, що окуповані території Донбасу перетворюються для Росії на фінансовий тягар через санкції, відтік населення та відсутність інвесторів. Він підкреслив, що бізнес не готовий вкладати кошти у регіони, де тривають бойові дії. Частина мешканців після отримання російських паспортів виїжджає до інших областей РФ у пошуках роботи.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

