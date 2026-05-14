Усунення Путіна: оприлюднено сценарій збройної зміни влади в Росії

Олексій Тесля
14 травня 2026, 21:03
Петро Бакумов переконаний, що трансформація Росії можлива лише завдяки діяльності опозиції, а не в рамках чинного режиму.
Путін
Розкрито ймовірний сценарій перевороту в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Бакумова:

  • Усунення Путіна вже недостатньо для реальних змін у РФ
  • Ключове завдання — повне оновлення державних інститутів РФ

Представник Російського добровольчого корпусу Петро Бакумов (Вайс) заявив, що простого усунення або зміни російського диктатора Володимира Путіна недостатньо для реальних змін у країні.

На його думку, навіть у разі відставки лідера державні структури, політична система, еліти та суспільні настрої продовжуватимуть існувати у колишньому вигляді.

Він переконаний, що трансформація Росії можлива лише через діяльність опозиції, а не в рамках чинного режиму. При цьому Вайс припускає, що зміни можуть відбутися лише після відходу Путіна та приходу до влади сил, які він відносить до збройної опозиції.

За його словами, ключове завдання — повне оновлення державних інститутів, інакше країна ризикує знову прийти до авторитарної моделі. В якості такої сили він називає Російський добровольчий корпус, стверджуючи, що саме він є єдиною "легітимною збройною опозицією".

Бакумов зазначив, що РДК очікує моменту внутрішньої дестабілізації в Росії, щоб надалі брати участь у формуванні перехідного періоду. Він підкреслив, що організація вже діє в рамках бойових операцій, заявляючи при цьому метою "визволення своєї батьківщини".

Коментуючи можливу боротьбу за владу після ослаблення центру, він припустив, що різні групи всередині еліт спробують перехопити управління країною, однак це призведе скоріше до конфлікту між ними, ніж до появи єдиного наступника. За його словами, російська система побудована на кланових зв’язках, де різні структури часто діють роз’єднано і не мають узгодженої взаємодії.

Він також послався на публікації про те, що державні відомства нерідко обмінюються сигналами через публічні заяви, оскільки внутрішні канали комунікації працюють обмежено. Це, на його думку, посилює конкуренцію між групами впливу та знижує керованість системи.

Вайс вважає, що в умовах слабкої координації еліти будуть діяти одна проти одної, а не об’єднуватися навколо єдиного наступника. При цьому офіційний політичний наратив, за його словами, будується за принципом "хороший лідер — погані виконавці", що допомагає утримувати контроль над суспільством і елітами одночасно.

Він додав, що вплив Путіна, за його оцінкою, ґрунтується на поєднанні силового ресурсу та негласної згоди еліт, багато з яких завдячують своїм становищем існуючій системі. У такій конструкції, як він стверджує, глава держави здатний жорстко впливати на долю будь-якого представника верхівки.

Експерт про перспективи внутрішнього бунту в РФ

Георгій Тука висловив свою думку щодо можливої перспективи внутрішнього опору в Росії. Він припустив, що теоретично частина еліт може спробувати виявити невдоволення або організувати протестні акції всередині країни.

Однак, за його словами, в останні роки, особливо за останні два, чинна влада на чолі з Володимиром Путіним та його оточенням системно і досить ефективно придушувала будь-які форми незгоди. В результаті, як зазначив Тука, в країні практично не залишилося реальної та впливової опозиції.

Як повідомляв Главред, раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про джерело: Російський добровольчий корпус (РДК)

Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України.

На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

