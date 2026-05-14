Хід війни в Україні різко змінився - в CNN назвали головні провали Кремля

Аналітики заявляють про зміну ситуації на фронті, вказуючи на виснаження російських сил і зростання ефективності українських ударів по логістиці РФ.

/ Колаж: Главред, фото: 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Про що йдеться у матеріалі:

Україна звільнила більше територій за місяць, ніж окупувала Росія

Успіхи ЗСУ руйнують міф Путіна про неминучу перемогу Москви

Дрони та удари по логістиці РФ змогли переломити хід подій

Попри те, що Росія досі контролює майже 20% території України, останні місяці стали для Кремля першими за тривалий період, коли наступальні темпи фактично сповільнилися, а українські сили почали поступово повертати окремі території. Про це йдеться у матеріалі CNN, підготовленому на основі спілкування з українськими військовими, аналітиками та чиновниками.

Офіцер українського підрозділу безпілотних систем Lazar’s Group Кирило Бондаренко, який воює на Запорізькому напрямку, повідомив журналістам про помітні зміни настроїв серед військових на фронті.

"Ми бачимо й відчуваємо, як змінюється настрій серед російських військ на лінії фронту. Вони виснажені. Нам вдалося переломити хід подій", — сказав Бондаренко в інтерв’ю CNN.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), минулого місяця Україна звільнила більше території, ніж змогла окупувати Росія. Це стало першим випадком територіальних втрат Москви з часу української операції в Курській області РФ у серпні 2024 року.

Тимчасово окуповані території України

Хоча масштаби звільнених територій поки залишаються невеликими, аналітики зазначають, що на цьому етапі ініціатива певною мірою переходить на бік Києва. Для Кремля це створює проблему, оскільки Володимир Путін тривалий час просував тезу про неминучість перемоги Росії та поступове захоплення всього Донбасу.

У матеріалі також наголошується, що ця теза від самого початку мала суперечливий вигляд, враховуючи повільне та надзвичайно затратне просування російських військ після вторгнення 2022 року. Водночас така риторика певною мірою впливала на міжнародне сприйняття війни, і навіть Дональд Трамп раніше висловлював думку, що Росія має перевагу у війні, заявляючи, що Україна нібито "не має козирів".

"Вся передумова переговорної тактики Путіна полягає у використанні цієї когнітивної війни, щоб переконати Захід, що немає сенсу підтримувати Україну і що їм слід просто змусити Україну поступитися зараз усім вимогам Росії. Це справді підриває всю цю версію", — сказала Крістіна Гарвард, заступниця керівника групи з Росії в ISW.

Останні успіхи України значною мірою пов’язують із перевагою у сфері безпілотних технологій. Після концентрації зусиль на ударах дронами ближнього радіусу дії по російських позиціях на фронті, а також дальніх атаках углиб території РФ, Україна останнім часом активізувала удари середнього радіусу дії, спрямовані на російську логістику.

"Ми спостерігаємо справді різке зростання кількості таких ударів, які здійснюють українці. Це впливає на російську логістику. Якщо вони зараз постійно перебувають під загрозою ударів українських безпілотників, це суттєво загрожуватиме, сповільнюватиме та гальмуватиме їхню логістику", — сказав Гавард.

Карта розташування російських НПЗ

Високопоставлений офіцер СБУ з позивним "Банкір" повідомив CNN, що попри постійні російські атаки на Запорізькому напрямку, українським силам вдалося частково повернути контроль над територіями, які були захоплені кілька місяців тому.

"У нашому секторі розгорнуто багато різних підрозділів. Ця ділянка фронту утримується завдяки скоординованим зусиллям усіх сил оборони — від піхоти, яка тримає позиції, до дронів, що постійно діють і завдають ударів по ворогу", — сказав він.

За його словами, лінія фронту зараз настільки насичена дронами, що просування стало вкрай складним для обох сторін. Водночас така ситуація більше ускладнює дії російської армії, яка втратила можливість поступово просуватися вперед так, як це відбувалося раніше.

Аналітики зазначають, що нині російські війська дедалі частіше намагаються проникати на підконтрольні Україні території та створювати враження постійного наступу. Однак навіть у випадках, коли їм вдається тимчасово встановити прапор у сірій зоні вздовж фронту, утримувати такі позиції тривалий час вони не можуть.

"Росіяни постійно доповідають своїм командирам, що захопили різні села, але насправді їх там немає. Ми постійно витісняємо їх звідти. Наші удари середньої дальності, які ми здійснюємо безперервно, дуже допомагають у цьому", — сказав Бондаренко.

Останні успіхи України виходять далеко за межі фронту. Київ намагається зменшити вигоди, які Росія отримує від підвищення цін на нафту через конфлікт навколо Ірану, завдаючи ударів углиб російської території по нафтогазовій інфраструктурі та інших стратегічних об’єктах.

Такі атаки, за оцінками аналітиків, допомагають обмежувати додаткові доходи Москви від дорогих енергоносіїв, а також роблять війну відчутнішою для населення самої Росії.

Експерти, які спостерігають за внутрішньою ситуацією в РФ, зазначають, що підтримка війни серед росіян поступово знижується. На тлі економічних труднощів дедалі більше невдоволення викликають перебої з інтернетом, а регулярні українські удари по об’єктах у глибині країни посилюють тривожність серед населення.

Який вплив мають санкції на Росію?

Крім того, продовжує зростати кількість людських втрат. Минулого тижня російські опозиційні медіа "Медіазона" та "Медуза" оприлюднили нові оцінки, згідно з якими за чотири роки повномасштабної війни могли загинути до 352 тисяч російських військових. У Кремлі ці дані не коментували.

Попри ознаки, які зараз виглядають сприятливими для України, аналітики закликають до обережності. Вони зазначають, що бойовий дух українських сил нині значно вищий, ніж кілька місяців тому, однак із настанням весни з’являються нові ризики — густа зелень може ускладнити роботу операторів дронів та дати російським диверсійним групам більше можливостей для маскування.

"Наразі Україна, можливо, не перемагає — але вона програє набагато менше, ніж Росія", - резюмували в матеріалі.

Який реальний сценарій завершення війни - думка експерта

Як писав Главред, Росія фактично не має можливості завершити війну проти України без суттєвих політичних і військових втрат. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Метою України залишаються кордони 1991 року, і, попри складність цього шляху, ми можемо цього досягти. У 2022 році теж мало хто вірив, що нам вдасться зупинити Росію, але Україна звільнила північ, частину Харківщини та правобережну Херсонщину", — наголосив Коваленко.

За його словами, нинішній перебіг бойових дій суттєво відрізняється від перших етапів повномасштабного вторгнення. Просування російських військ залишається повільним і не приносить стратегічних результатів. Водночас Україна поступово посилює свої можливості для стримування ворога, зокрема завдяки розвитку безпілотних технологій та ударних спроможностей.

Коваленко також припустив, що в майбутньому Україна може перейти до контрнаступальних дій, хоча конкретні терміни поки невідомі. При цьому він наголосив, що навіть за зміни ситуації на фронті Росія не зможе вийти з війни без значних втрат як у військовій, так і в економічній сферах.

Нагадаємо, що рекордну атаку РФ по Україні 13-14 травня із понад 1500 дронів і ракет українська ППО змогла відбити із результатом у 95% збитих цілей, а дрони-перехоплювачі вже знищують близько третини ворожих БпЛА. У Міноборони наголосили, що такого масштабу атак світ ще не бачив. Росія також навмисно завдавала повторних ударів по місцях роботи рятувальників.

Зазначимо, що удар ракетою Х-101 по багатоповерхівці в Києві, за попередніми даними, був здійснений ракетою, виготовленою вже цього року. Володимир Зеленський заявив, що це свідчить про продовження постачання компонентів до РФ попри міжнародні санкції.

Як раніше повідомляв Главред, переговори про припинення війни у 2025 році могли зірватися через спроби обговорювати умови Кремля замість формули безумовного припинення вогню. Політичний філософ Олександр Морозов вважає, що змінити ситуацію здатна лише жорстка міжнародна коаліція за участю великих держав. У Європі при цьому продовжують сумніватися у готовності Москви до компромісів.

