'Такого в світі ще не було': в Міноборони назвали особливість РФ удару по Україні

Українські військові відбили рекордну комбіновану атаку РФ із застосуванням великої кількості дронів і ракет, відзначив радник міністра оборони.

В Міноборони назвали особливість атаки 13-14 травня

Про що йдеться у матеріалі:

ППО відбила атаку понад 1500 дронів, збивши 95% цілей

Дрони-перехоплювачі вже ліквідують близько 30% БПЛА ворога

РФ навмисно била балістикою по рятувальниках в Києві

Україна переживала один із наймасштабніших та найважчих для української ППО ударів Росії. Про це заявив радник міністра оборони України та експерт з радіоелектронної боротьби та радіорозвідки Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

"Ми успішно витримали спробу перевантажити ППО ударними БПЛА. Понад 1500 на добу. Такого в світі ще не було. Було збито та знешкоджено 95% БПЛА. Це фантастичний результат. Низький уклін усім військовим усіх родів військ та ДФТГ, які захищали нас", - написав він. відео дня

Бескрестнов повідомив, що дрони-перехоплювачі збили приблизно 30% усіх безпілотників, і цей показник поступово зростає. Він також зазначив, що під час останньої атаки частка реактивних і керованих "Шахедів" була невеликою, а основний розрахунок ворога, ймовірно, робився на масоване застосування стандартних дронів цього типу.

За словами радника міністра оборони України, найбільших руйнувань завдали ракети, особливо в Києві, де зафіксовано влучання в житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Він підкреслив, що противник використовував повторні балістичні удари по тих самих місцях через кілька годин, імовірно, з метою ураження рятувальників, які працювали на місці після першої атаки.

"Метою атаки були об’єкти критичної інфраструктури, "Укрзалізниця" та логістика. Жодна матеріальна шкода не може зрівнятися з людськими життями. Це страшна втрата для нас усіх", - підсумував він.

Як Росія змінила тактику ударів по Україні - думка експерта

Як писав Главред, країна-агресор Росія змінює тактику ракетних ударів по Україні та дедалі менше використовує крилаті ракети, роблячи ставку на інші засоби ураження. Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт і офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

За його словами, зараз російські війська значно активніше застосовують балістичне озброєння. Він також зазначив, що Україна стикається з нестачею необхідних засобів протидії, а останні сигнали зі США та Близького Сходу викликають занепокоєння щодо майбутніх поставок боєприпасів для систем Patriot.

"Росіяни роблять ставку ще на ударні безпілотники. Це дешево, але теж може завдати багато шкоди", - наголосив він.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав про загрозу нового ракетного удару РФ по Україні, оскільки під час останньої атаки окупанти не використали частину свого ракетного потенціалу. Він наголосив, що українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв. У Повітряних силах не виключають повторних комбінованих ударів найближчим часом.

Як раніше повідомляв Главред, після удару РФ дронами по Полтавщині без газу залишилися тисячі українців у кількох населених пунктах області. У Кременчуці також були пошкоджені складські приміщення та транспорт підприємства. Влада заявила, що фахівці вже працюють над відновленням мереж.

Зазначимо, у Києві після ракетного удару РФ по житловому будинку в Дарницькому районі частково обвалився під’їзд дев’ятиповерхівки, під завалами опинилися люди. Постраждалий мешканець будинку розповів, що вибух застав його просто у квартирі. Чоловік переїхав до столиці з Дніпропетровщини, рятуючись від КАБів, але знову потрапив під атаку.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

