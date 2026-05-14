"Виробництво цього року": Зеленський розкрив, чим ударили по будинку в Києві

Рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку та шукають людей під зруйнованими поверхами.

Зеленський повідомив про ймовірний удар ракетою Х-101

Коротко:

У Києві 14 травня загинуло 10 людей

Поранено 45 осіб, триває рятувальна операція

Удар, ймовірно, завдано ракетою Х-101

Унаслідок масованої атаки на Київ 14 травня за попередніми даними загинули 10 людей, ще 45 дістали поранення. Рятувальні роботи тривають на місці удару по житловому будинку, де зруйновано поверхи з першого по дев’ятий, а під завалами досі можуть залишатися люди.

За попередніми даними, удар по багатоповерхівці було завдано російською крилатою ракетою Х-101. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Києві, попередньо, удар по 9-поверхівці був завданий російською ракетою Х-101", — заявив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що ракета могла бути виготовлена вже цього року, що, за його словами, свідчить про продовження постачання до РФ компонентів та обладнання в обхід санкцій.

"Виробництво — другий квартал цього року. Це означає, що необхідні компоненти та устаткування Росія продовжує завозити попри санкції", — зазначив президент.

Ракета Х- 101 / Інфографіка: Главред

Зеленський підкреслив, що триває уточнення типів застосованого озброєння — ракет і дронів — та наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію й перекриття схем обходу обмежень.

Які міста можуть стати цілями російських ударів - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські війська продовжують активну розвідку та можуть обирати для ударів міста, де фіксується концентрація ресурсів, важливих для забезпечення фронту.

За його словами, загроза атак залишається постійною, а потенційними цілями можуть бути навіть великі міста, включно зі столицею.

"У будь-який момент можуть завдати удару — вони самі демонструють готовність, а це означає, що атака може статися будь-коли", — наголосив експерт.

Атака по Україні 14 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ із застосуванням дронів і ракет. У столиці пролунали потужні вибухи, зафіксовано пожежі, руйнування та падіння уламків у кількох районах міста.

Крім того, у Києві зросла кількість жертв масованої російської атаки в ніч на 14 травня. З-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі рятувальники дістали тіла ще семи людей, серед них - 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, що найбільше постраждали Дарницький, Оболонський, Дніпровський, Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони. У Дарницькому районі частково обвалився житловий будинок. Також виникли пожежі на АЗС, у гаражах і нежитлових будівлях.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

