Дуже розчарувалася: дружина Тимура Мірошниченка зробила важливу заяву

Коротко:
- Про що повідомила Інна Мірошниченко
- Чому вона прийняла таке рішення
Українська блогерка, юристка та громадська діячка Інна Мірошниченкорозповіла про важливе рішення.
Подробицями дружина популярного телеведучого поділилася у сімейному подкасті Олександра Педана та його дружини Інни "Кажуть! Брешуть?".
За словами Інни, вона часто стикається з хейтом, проте він їй тільки на користь.
"Я насправді дякую своїм хейтерам, які є. Тому що вони не розуміють, що підігріваючи, роблячи репости, вони ж тільки підвищують мою аудиторію. Якщо це YouTube, то ще й на монетизацію впливає. Я кажу: "Дякую, що ви мене так щиро ненавидите! Продовжуйте в тому ж дусі", — ділиться Інна.
Вона каже, що люди завжди знайдуть, до чого причепитися.
"Наприклад, на Балі — то кинула чоловіка, залишила. Приїхав би чоловік — „Фу, така ситуація в країні, що, одна не могла поїхати?" Тобто люди завжди знайдуть, до чого причепитися. Іноді це такі абсурдні моменти, що ти просто дивишся і думаєш: „Вау, я аплодую за креативність у пошуку підстав для хейту. А хейтять за все, абсолютно", — поділилася Мірошниченко.
Інна також поділилася своїм несподіваним рішенням про те, що більше не хоче займатися юридичною практикою. "Вона забирає дуже багато ресурсів і, на жаль, нічого не дає мені натомість. Я дуже сильно розчарувалася у справедливості. На жаль, боротися за справедливість в Україні вкрай важко. Довіри до судової системи, до поліції у мене немає… Ніколи ти не знаєш, який вплив має твій опонент — політичний, матеріальний чи будь-який інший. І мені від цього стає огидно", — додала Мірошниченко.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що майбутній король Великої Британії принц Вільям остаточно розчарувався у своєму браті Гаррі та його дружині Меган Маркл. За повідомленням Radar Online, старший спадкоємець зробив похмуре пророцтво щодо їхнього шлюбу.
Раніше також син популярної в терористичній Росії співачки Валерії, яка разом зі своїм чоловіком-продюсером підтримує криваве вторгнення Росії в Україну, виїхав до Дубая.
Вас також може зацікавити:
- "Не може рухатися, плаче": син Тимура Мірошниченка опинився в лікарні
- Трохи загуляли: Тимур Мірошниченко розповів, чому від нього пішла дружина
- "Вашого чоловіка терпіти не можуть": екс-Остапчук розлютилася на Тимура Мірошниченка
Про особу: Інна Мірошниченко
Інна Мірошниченко — українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей — Мію та Марко, і двох прийомних — сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред