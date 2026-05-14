Дуже розчарувалася: дружина Тимура Мірошниченка зробила важливу заяву

Олена Кюпелі
14 травня 2026, 17:48
Дружина Тимура Мірошниченка поділилася несподіваним і серйозним рішенням.
Інна Мірошниченко з родиною
Інна Мірошниченко з родиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Українська блогерка, юристка та громадська діячка Інна Мірошниченкорозповіла про важливе рішення.

Подробицями дружина популярного телеведучого поділилася у сімейному подкасті Олександра Педана та його дружини Інни "Кажуть! Брешуть?".

За словами Інни, вона часто стикається з хейтом, проте він їй тільки на користь.

"Я насправді дякую своїм хейтерам, які є. Тому що вони не розуміють, що підігріваючи, роблячи репости, вони ж тільки підвищують мою аудиторію. Якщо це YouTube, то ще й на монетизацію впливає. Я кажу: "Дякую, що ви мене так щиро ненавидите! Продовжуйте в тому ж дусі", — ділиться Інна.

Вона каже, що люди завжди знайдуть, до чого причепитися.

"Наприклад, на Балі — то кинула чоловіка, залишила. Приїхав би чоловік — „Фу, така ситуація в країні, що, одна не могла поїхати?" Тобто люди завжди знайдуть, до чого причепитися. Іноді це такі абсурдні моменти, що ти просто дивишся і думаєш: „Вау, я аплодую за креативність у пошуку підстав для хейту. А хейтять за все, абсолютно", — поділилася Мірошниченко.

Інна також поділилася своїм несподіваним рішенням про те, що більше не хоче займатися юридичною практикою. "Вона забирає дуже багато ресурсів і, на жаль, нічого не дає мені натомість. Я дуже сильно розчарувалася у справедливості. На жаль, боротися за справедливість в Україні вкрай важко. Довіри до судової системи, до поліції у мене немає… Ніколи ти не знаєш, який вплив має твій опонент — політичний, матеріальний чи будь-який інший. І мені від цього стає огидно", — додала Мірошниченко.

Про особу: Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко — українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей — Мію та Марко, і двох прийомних — сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

