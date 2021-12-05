Шантаж через ПП-2 і газова криза у Європі: Газпром на 25% скоротив постачання газу до країн ЄС

Газпром суттєво скоротив постачання газу до Європи - Євросоюз / Reuters

Обсяги транзитних постачань газу з Росії до країн Євросоюзу в жовтні і листопаді знизилися на 25% в порівнянні з показниками, які фіксувалися за аналогічний період минулого року. Наразі Європа отримує газ у повному обсязі з Норвегії та Алжиру. Про це заявив європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

Під час Міжнародної конференції Середземноморські діалоги, яка була організована МЗС Італії, він розповів про те, що наразі Норвегія та Алжир забезпечують Європу повним постачанням газу. У той час, коли Росія скоротила прокачування палива до країн Європейського Союзу на чверть.читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну

"А постачання газу з Росії в жовтні і в листопаді скоротилися на 25% в порівнянні з аналогічними показниками минулого року", - зазначив він.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на повідомлення Газпрому, за даними на грудень, з початку поточного року росіяни збільшили прокачування газу до країни Європи на 6,6% - на 10,6 мільярдів кубічних метрів газу, до 171 млрд. куб. м. Вказується, що постачання наростили до Німеччини (на 16,8%), Італії (19,5%), Румунії (на 221,8%), Польщі (на 7,5%), Фінляндії (на 9,1%), Болгарії (на 43,8%), Греції (на 12,2%) і Словенії (на 53,9%).

Шантаж Газпрому через ПП-2 і газова кризу у Європі

Ціни на газ у Європі різко злетіли на тлі газової кризи, з якою зіткнулися країни Євросоюзу. Вартість тисячі кубометрів палива регулярно досягала рекордних позначок. Зокрема, 6 жовтня ціна зросла до 1924 долара. Тоді президент РФ Володимир Путін зробив заяву про те, що Газпром готовий збільшити постачання газу до ЄС на 15%. І ціна раптом впала до 988 доларів.

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Газову кризу у Європі пояснюють певними причинами, серед яких низький рівень газу в підземних газових сховищах після холодної зими і відмова Газпрому прокачувати додаткові обсяги палива до ЄС через Україну. Росія відмовляється від додаткового постачання газу шляхом української ГТС і очікує на запуск магістралі Північний потік-2, якою газ піде в обхід території української держави.

У листопаді Газпром збільшив постачання газу до Європи, у тому числі, і шляхом ГТС України. Однак ціна, як і раніше, залишається високою: згідно з даними на неділю, 5 грудня, вартість тисячі кубометрів газу в ЄС становить в середньому 1045 доларів.

Голова компанії Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. За його словами, спочатку на 2021 рік росіяни забронювали менше потужностей української газотранспортної системи для прокачування палива до Європи. Наразі Москва й зовсім поставила ультиматум Брюсселю: або газ подешевшає і постачатиметься через Північний потік-2, або ціни залишаться високими без прокачування палива шляхом української ГТС.

У компанії-операторі ГТС України стверджують, що газова криза у Європі і високі ціни на паливо є результатом політики Газпрому. Росіяни торгуються за отримання бонусів в ситуації з процедурою сертифікації газопроводу Північний потік-2.

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