УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Шантаж через ПП-2 і газова криза у Європі: Газпром на 25% скоротив постачання газу до країн ЄС

5 грудня 2021, 08:59

Європа отримує паливо в повному обсязі з двох країни - Норвегії та Алжиру, сказав Паоло Джентілоні.

Газпром
Газпром суттєво скоротив постачання газу до Європи - Євросоюз / Reuters

Обсяги транзитних постачань газу з Росії до країн Євросоюзу в жовтні і листопаді знизилися на 25% в порівнянні з показниками, які фіксувалися за аналогічний період минулого року. Наразі Європа отримує газ у повному обсязі з Норвегії та Алжиру. Про це заявив європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

Під час Міжнародної конференції Середземноморські діалоги, яка була організована МЗС Італії, він розповів про те, що наразі Норвегія та Алжир забезпечують Європу повним постачанням газу. У той час, коли Росія скоротила прокачування палива до країн Європейського Союзу на чверть.читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну

"А постачання газу з Росії в жовтні і в листопаді скоротилися на 25% в порівнянні з аналогічними показниками минулого року", - зазначив він.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на повідомлення Газпрому, за даними на грудень, з початку поточного року росіяни збільшили прокачування газу до країни Європи на 6,6% - на 10,6 мільярдів кубічних метрів газу, до 171 млрд. куб. м. Вказується, що постачання наростили до Німеччини (на 16,8%), Італії (19,5%), Румунії (на 221,8%), Польщі (на 7,5%), Фінляндії (на 9,1%), Болгарії (на 43,8%), Греції (на 12,2%) і Словенії (на 53,9%).

Шантаж Газпрому через ПП-2 і газова кризу у Європі

Ціни на газ у Європі різко злетіли на тлі газової кризи, з якою зіткнулися країни Євросоюзу. Вартість тисячі кубометрів палива регулярно досягала рекордних позначок. Зокрема, 6 жовтня ціна зросла до 1924 долара. Тоді президент РФ Володимир Путін зробив заяву про те, що Газпром готовий збільшити постачання газу до ЄС на 15%. І ціна раптом впала до 988 доларів.

Реклама

Газову кризу у Європі пояснюють певними причинами, серед яких низький рівень газу в підземних газових сховищах після холодної зими і відмова Газпрому прокачувати додаткові обсяги палива до ЄС через Україну. Росія відмовляється від додаткового постачання газу шляхом української ГТС і очікує на запуск магістралі Північний потік-2, якою газ піде в обхід території української держави.

У листопаді Газпром збільшив постачання газу до Європи, у тому числі, і шляхом ГТС України. Однак ціна, як і раніше, залишається високою: згідно з даними на неділю, 5 грудня, вартість тисячі кубометрів газу в ЄС становить в середньому 1045 доларів.

Голова компанії Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. За його словами, спочатку на 2021 рік росіяни забронювали менше потужностей української газотранспортної системи для прокачування палива до Європи. Наразі Москва й зовсім поставила ультиматум Брюсселю: або газ подешевшає і постачатиметься через Північний потік-2, або ціни залишаться високими без прокачування палива шляхом української ГТС.

У компанії-операторі ГТС України стверджують, що газова криза у Європі і високі ціни на паливо є результатом політики Газпрому. Росіяни торгуються за отримання бонусів в ситуації з процедурою сертифікації газопроводу Північний потік-2.

Главред рекомендує:

viber
Євросоюз Газпром транзит газу в Європу Ціна на газ у Європі
Зараз ви переглядаєте новину «Шантаж через ПП-2 і газова криза у Європі: Газпром на 25% скоротив постачання газу до країн ЄС». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірна удача в грошах і фінансовий успіх: кому зі знаків крупно пощастить до кінця грудняНеймовірна удача в грошах і фінансовий успіх: кому зі знаків крупно пощастить до кінця грудня Гороскоп на сьогодні 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обманГороскоп на сьогодні 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обман Надія Мейхер в мереживному бюстгальтері з вирізами показала декольте, в якому можна потонутиНадія Мейхер в мереживному бюстгальтері з вирізами показала декольте, в якому можна потонути Найсмачніший і легкий майонез для салатів на Новий рік 2022: готувати всього 2 хвилиниНайсмачніший і легкий майонез для салатів на Новий рік 2022: готувати всього 2 хвилини Молода дружина Реброва у відвертому купальнику засвітила грудиМолода дружина Реброва у відвертому купальнику засвітила груди
09:22

Тимофій Милованов вдруге одружився

09:14

Гороскоп на сьогодні 5 грудня 2021: Тільцям – вдалі збіги, Стрільцям - неприємностіВідео

08:59

Шантаж через ПП-2 і газова криза у Європі: Газпром на 25% скоротив постачання газу до країн ЄСВідео

08:15

Коронавірус в Україні "послабив хватку": за добу виявлено 6622 випадки зараженняВідео

07:53

"Пригнічують інакомислення": Блінкен і Лавров "пободалися" через Україну

Реклама
07:44

Революції і "держперевороти" за анонсами не відбуваютьсяПогляд

07:31

Путін і Байден обговорять ситуацію на кордоні з Україною 7 грудня - Білий дімВідео

07:10

Українців попередили про різкий стрибок цін на хліб: експерт назвав несподівану причинуВідео

06:28

США погрожують санкціями Росії, але страждати від них доведеться УкраїніПогляд

06:01

Найгарніші новорічні зачіски 2022, якими неможливо не зачаруватисяФотоВідео

05:27

Зовсім не відходи: де з користю застосувати апельсинові кірки та картопляні очиски

05:02

Таро прогноз для Тельців на 2022 рік: астролог назвала найдоленосніші місяціВідео

04:22

В Україні вріжуть морози до -15°: де і коли чекати удару холодуВідео

03:50

Приберіть тут негайно: 5 найбрудніших місць в будинку, які забувають приводити в порядок

03:15

Накликаєте біду і смерть: ніколи не беріть і не давайте ці речі в боргВідео

02:41

Найсмачніша закуска на Новий рік 2022: готуємо запечені млинці з сиром за 20 хвилинВідео

02:17

Зберігання картоплі в квартирі та на балконі: які помилки допускати не можна

01:48

"Нескінченний потік трун" і загроза для РФ: Кулеба оцінив, чим загрожує Кремлю вторгнення в УкраїнуВідео

01:19

Українців попередили про новий курс долара: експерт розкрив найгірший сценарійВідео

00:51

Прикмети на 5 грудня: що не можна робити в Прокоп'єв день і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
04 грудня, субота
23:56

Сидяча робота небезпечна для здоров'я: хто потрапив до зони ризику

23:25

Комаровський повідав, як лікарі перетворюють свої послуги на бізнес

23:02

У країні-сусідці України виявили новий небезпечний штам коронавірусу

22:28

У Ніжині сталася трагедія: сміттєвоз збив маленьку дівчинку

22:15

Як заплести модні французькі коси й зачарувати всіх навколоФотоВідео

21:56

У МОЗ розповіли про смертельну небезпеку уринотерапії

21:49

Став задихатися і втратив свідомість: у Польщі українець помер після затримання копамиВідео

21:44

Вчені з'ясували, чому літнім людям корисно пити каву

20:59

Рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах: чому не слід йти в гори

20:37

Назарбаєв пояснив, чому Казахстан не визнав захоплення Криму РФ

20:26

Наймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в життіФото

20:06

Ердоган готовий організувати перемовини Зеленського із Путіним

19:55

Мільйони біженців: Резніков розкрив катастрофічний сценарій агресії РФВідео

19:42

"Не буду переходити на образи": Огневич відповіла критикам свого вибору у фіналі Холостячки

19:22

Херсонський двірник, який став чемпіоном світу з джиу-джитсу, знову взявся за мітлуВідео

19:15

В Україні відповіли на звинувачення Білорусі в "порушенні кордону" вертольотомВідео

19:05

Потап показав миле фото своїх улюблених дівчаток

18:57

Одеський блогер потоптався по прапору України й обурив мережуВідео

18:37

Вчені назвали сухофрукт, який допоможе скинути зайву вагу

18:30

Чи готовий Путін піти до кінцяПогляд

Реклама
17:54

Мінськ звинуватив Київ у порушенні повітряного простору військовим вертольотомВідео

17:44

90 гривень за 200 грамів кокосового і 34 за кг звичайного: ціни на цукор в Україні "повзуть" вгоруВідео

17:33

Переговори Байдена з Путіним: у Кремлі назвали датуВідео

16:51

Україну атакує сніговий "Армагеддон": коли та де чекати удару негодиВідео

16:26

Українці залишаться без зарплат до кінця карантину за ухилення від вакцинації проти COVID-19Відео

15:49

Долар по 60 гривень: експерт дав лячний прогноз і назвав причинуВідео

15:44

Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимВідео

15:02

Компанія "Метінвест" заплатила 1,1 мільярда доларів податків за січень-вересень 2021 року

14:57

Харків'янка оригінально "провчила" нахабу, який порушив ПДРВідео

14:57

Копам хочуть дозволити підробляти: у МВС пояснили, де і колиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти