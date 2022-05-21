"Жорстка" відповідь Москви на санкції: Байдену і топ-чиновникам США заборонили в'їзд до Росії

Джо Байдену заборонили в'їзд до Росії / Reuters

Росія, мовляв,"вдарила" санкціями по США. Москва запустила персональні обмеження проти американських політиків і чиновників і заборонила їм в'їзд на територію своєї країни. У списку опинилися президент Джо Байден, його син Хантер Байден, глава Держдепу Ентоні Блінкен, радник з нацбезпеки Джейк Салліван та інші. Їх звинувачують у "вкрай русофобському курсі".

Список опублікувало Міністерство закордонних справ РФ. Під так звані "санкції" Москви потрапили 963 американських громадянина.

Кому Росія заборонила в'їзд до країни

Джо Байден - президент Сполучених Штатів Америки

Хантер Байден - син президента Джо Байдена, американський бізнесмен

Ентоні Блінкен - керівник Державного департаменту США

Джейк Салліван - радник президента США з питань національної безпеки

Джен Псакі - колишня прессекретарка Білого дому.

Таке рішення російською владою було ухвалено через, мовляв, "вкрай русофобський курс США", у якому звинувачують Вашингтон.

Отже, Росія "відповіла" на санкції США щодо безлічі обмежень проти російських політиків і чиновників.

Санкції проти Росії

Королівство Велика Британія розширило санкції щодо оточення російського президента Володимира Путіна. Обмеження застосовані до колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають "дружиною Путіна, його колишньої дружині Людмилі та особам, які вважаються родичами глави РФ.

Європейський Союз працює над шостим пакетом санкцій проти Росії. Нові обмеження повинні включати ембарго на нафту, відключення Сбербанка від SWIFT і санкції проти Аліни Кабаєвої та патріарха РПЦ Кирила. Документ ще обговорюють, оскільки Угорщина блокує нафтове ембарго.

читайте такожЯкщо Путін не забере війська з України, санкції доб'ють економіку Росії - СШАМіністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок казала, що для завершення війни Росії проти України, російські війська повинні бути виведені з території української держави. Якщо Москви виконає умови, санкції щодо РФ можуть бути скасовані.

Главред рекомендує: