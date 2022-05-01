УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН Бербок

1 травня 2022, 12:24

Ситуація у Європі після 24 лютого змінилася, і шляху повернення назад не існує, сказала Анналена Бербок.

Анналена Бербок
Мир на умовах Росії може призвести до нової війни біля кордонів Європи - Бербок / Reuters

Німеччина бачить головним завданням забезпечення миру в Україні та Європі, однак мирний порядок, який існував раніше, зруйновано нападом РФ на українську державу. Щоб забезпечити мирне завершення війни, російські війська повинні бути виведені із захоплених українських земель. Миру на умовах Москви бути не повинно, інакше в майбутньому можуть виникнути нові загрози безпеці з російського боку. Наразі слід допомогти Києву відбити військове вторгнення і забезпечити захист держави в майбутньому. Санкції проти Росії можуть скасувати тільки у тому випадку, якщо вона виведе війська з України. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

У коментарі Bild am Sonntag вона розповіла про те, що мир в Україні та Європі є головною метою. Мирний порядок, який існував до повномасштабної російської агресії, повністю зруйновано. При цьому мир на умовах Москви не влаштовує ані Україну, ані Захід, оскільки такий сценарій загрожує тим, що наступна війна може бути ще ближче до європейських кордонів.

читайте такожАрмія України отримує можливість перемогти Росію на полі бою - Арестович"Наша мета - мир для людей в Україні, для нас самих і наших дітей. Але мирний порядок, який ми знали в Європі, було безповоротно зруйновано Путіним. Припинення вогню може бути лише першим кроком. Мир на умовах, які диктує Росія, не принесе бажаної безпеки ані Україні, ані нам у Європі. У гіршому випадку це буде запрошення до наступної війни - ще ближче до наших кордонів", - зазначила Бербок.

Також вона додала, що "як би нам не хотілося", повернення до порядку, який існував "до 24 лютого", не буде.

"Ми більше ніколи не зможемо покладатися тільки на обіцянки Путіна", - сказала дипломатка.

Дивіться відео ТСН - Кваснєвський розповів, чи допоможуть санкції Заходу перемогти Україні у війні з Росією

У такій ситуації, зазначила очільниця МЗС, треба допомогти Україні відбити військову агресію РФ і вберегтися від майбутніх можливих нападів.

"Тільки коли всі у Європі знову усвідомлюють, що за підсумками війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир", - каже Бербок.

Крім того, за її словами, санкції проти Росії можуть бути скасовані тільки за умови виведення російських військ з території України.

"(Санкції можуть бути зняті, - ред.) тільки у тому випадку, якщо Росія виведе свої війська", - підкреслила Анналена Бербок.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше зробив заяву про те, що Росія ставить перед собою завдання захоплення Донецької та Луганської областей, півдня України та створення коридору до захопленого Криму. При цьому окупанти заявили про початок "другої фази" свого наступу.

Спікер Банкової Олексій Арестович заявляв, що армія України може піти в наступ на позиції військ Росії вже в середині червня. Потрібну кількість зброї ЗСУ повинні отримати до кінця травня-початку червня. Застосування нових озброєнь може змінити баланс на певних ділянках поля бою.

Радник глави ОП Арестович вважає, що незабаром на фронті може скластися ситуація, в результаті якої війська Росії змушені будуть перейти в оборону в Україні. Наступ окупантів сповільнюється, і якщо ЗСУ зупинять їх угруповання в напрямку Херсона і Гуляйполя, то Путіну нічого не залишиться, окрім як оголосити на 9 травня про перехід російських військ на захист.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії новини Німеччини санкції проти Росії новини України Анналена Бербок війна Росії та України
Реклама
Популярне
Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуСонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіаку "Не чекай мене, мам": Регіна Тодоренко попрощалася з рідними"Не чекай мене, мам": Регіна Тодоренко попрощалася з рідними Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії"Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії" Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2022: Левам - інтриги, Козерогам - доленосні знайомства, Рибам - віщі сниГороскоп на сьогодні, 28 квітня 2022: Левам - інтриги, Козерогам - доленосні знайомства, Рибам - віщі сни ЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс - експертЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс - експерт
Підтримайте Главред

Останні новини

12:34

ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на НАТівські зразки - Залужний

12:24

Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН БербокВідео

12:23

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 травня: Близнюкам – гроші, Терезам - здійснення бажань, Рибам - підказки долі

12:14

Трагедія стане спусковим гачком небезпечних подій: як відіб'ється на Україні коридор затемнень 2022Відео

12:00

Йолка, яка народилася в Ужгороді, розважає росіян у Сочі і мовчить про війну на батьківщині

Реклама
11:42

Українські воїни "Стугною" яскраво знищили елітний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"Відео

11:24

Le Monde: для України у війні з Росією минув час поступок, далі - перемога

11:21

Три сценарії війни: чого чекати УкраїніПогляд

11:15

"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ уже не здатна наступати

11:12

Удари Росії з Криму і робота ППО: в Одесі війська України знищили 7 літаків ворогаВідео

10:56

Українка героїчно врятувала 16 собак від російських окупантів

10:39

У радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерний удар

10:20

Нацгвардієць відправив російського "Грача" фермерам на металобрухт, а пілота - на концерт КобзонаВідео

10:14

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

10:06

Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка БританіїВідео

09:58

Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

09:18

Дивом вціліла після бомбардувань: у Бородянці під завалами будинку знайшли ікону

09:18

Антипутінська коаліція: чи зможе світ втихомирити кремлівського монстраПогляд

09:03

У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюВідео

08:54

Кулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрд

Реклама
08:35

"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого РогуВідео

08:25

Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

08:20

Гороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

08:05

У боях з російськими окупантами загинув легендарний "кіборг" з позивним "Багдад"

07:46

Окупанти перетворили завод на руїни: як виглядає Азовсталь зараз - фото із супутника

07:09

ЗСУ вдарили по ворогу: знищено 42 окупанти, новітню систему для приглушення БПЛА і два Орлана

07:00

Привітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до свята

06:41

Путін - на порозі офіційного оголошення війни Україні – The Sun

06:23

Як Захід відмовляє Путіна не застосовувати "ядерну дубину"Погляд

05:38

Величезний удар по психіці Путіна: експерт пояснив, чому важливо було затопити крейсер МоскваВідео

05:00

"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війніВідео

04:30

В Дії з'явилося нововведення, яке стосується сертифіката вакцинації: подробиці

03:40

Синоптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травніВідео

03:12

Військовий експерт вказав на слабкі місця армії РФ: "Це тягар, який гальмує успіх Путіна в Україні"Відео

02:40

Експерт розповів, чому ленд-ліз від США для України дуже важливий

02:07

Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові

01:30

ЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс - експертВідео

00:31

"Ніколи не забуде": Зеленський різко висловився щодо ворожих обстрілів Одеси

00:08

Окупантів "покришили" з технікою: Зеленський розповів про проблеми з підготовкою параду в МосквіВідео

00:05

Єрмак обговорив з радником Ердогана війну і гарантії безпеки

Реклама
30 квітня, субота
23:46

Розстрілювали мирних людей: під Києвом знайшли двох колаборантів, які вбивали українцівВідео

23:18

Модель лупить окупантів на фронті: дівчина-військовослужбовець розповіла про війнуВідео

23:14

"Ми багато втратили": в УЄФА шокували заявою на підтримку російських спортсменівВідео

22:52

В Україні прогнозують стрибок цін на продукти: що подорожчає

22:44

"Вбитих дуже багато": Арестович розповів про втрати окупантів в УкраїніВідео

22:07

Анджеліну Джолі у Львові терміново повели в укриття: актриса бігла під виття сиренВідео

22:05

Відвідування кладовищ під час війни: рятувальники надали важливі рекомендації

21:56

Вдале полювання: ЗСУ за три хвилини стерли в порошок чотири танки рашистівВідео

21:37

"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогуВідео

21:19

Орки примусово вивозять мирних жителів із Харківської області - Генштаб

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти