Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН Бербок

Мир на умовах Росії може призвести до нової війни біля кордонів Європи - Бербок / Reuters

Німеччина бачить головним завданням забезпечення миру в Україні та Європі, однак мирний порядок, який існував раніше, зруйновано нападом РФ на українську державу. Щоб забезпечити мирне завершення війни, російські війська повинні бути виведені із захоплених українських земель. Миру на умовах Москви бути не повинно, інакше в майбутньому можуть виникнути нові загрози безпеці з російського боку. Наразі слід допомогти Києву відбити військове вторгнення і забезпечити захист держави в майбутньому. Санкції проти Росії можуть скасувати тільки у тому випадку, якщо вона виведе війська з України. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

У коментарі Bild am Sonntag вона розповіла про те, що мир в Україні та Європі є головною метою. Мирний порядок, який існував до повномасштабної російської агресії, повністю зруйновано. При цьому мир на умовах Москви не влаштовує ані Україну, ані Захід, оскільки такий сценарій загрожує тим, що наступна війна може бути ще ближче до європейських кордонів.

читайте такожАрмія України отримує можливість перемогти Росію на полі бою - Арестович"Наша мета - мир для людей в Україні, для нас самих і наших дітей. Але мирний порядок, який ми знали в Європі, було безповоротно зруйновано Путіним. Припинення вогню може бути лише першим кроком. Мир на умовах, які диктує Росія, не принесе бажаної безпеки ані Україні, ані нам у Європі. У гіршому випадку це буде запрошення до наступної війни - ще ближче до наших кордонів", - зазначила Бербок.

Також вона додала, що "як би нам не хотілося", повернення до порядку, який існував "до 24 лютого", не буде.

"Ми більше ніколи не зможемо покладатися тільки на обіцянки Путіна", - сказала дипломатка.

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У такій ситуації, зазначила очільниця МЗС, треба допомогти Україні відбити військову агресію РФ і вберегтися від майбутніх можливих нападів.

"Тільки коли всі у Європі знову усвідомлюють, що за підсумками війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир", - каже Бербок.

Крім того, за її словами, санкції проти Росії можуть бути скасовані тільки за умови виведення російських військ з території України.

"(Санкції можуть бути зняті, - ред.) тільки у тому випадку, якщо Росія виведе свої війська", - підкреслила Анналена Бербок.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше зробив заяву про те, що Росія ставить перед собою завдання захоплення Донецької та Луганської областей, півдня України та створення коридору до захопленого Криму. При цьому окупанти заявили про початок "другої фази" свого наступу.

Спікер Банкової Олексій Арестович заявляв, що армія України може піти в наступ на позиції військ Росії вже в середині червня. Потрібну кількість зброї ЗСУ повинні отримати до кінця травня-початку червня. Застосування нових озброєнь може змінити баланс на певних ділянках поля бою.

Радник глави ОП Арестович вважає, що незабаром на фронті може скластися ситуація, в результаті якої війська Росії змушені будуть перейти в оборону в Україні. Наступ окупантів сповільнюється, і якщо ЗСУ зупинять їх угруповання в напрямку Херсона і Гуляйполя, то Путіну нічого не залишиться, окрім як оголосити на 9 травня про перехід російських військ на захист.

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