Британія вдарила санкціями по Кабаєвій і по колишній дружині Путіна: хто ще в списку

Всього в санкційний список додана дюжина людей, в їх числі родичі диктатора Путіна або люди, яких в Британії вважають його найближчим оточенням.
Влада Великобританії розширила санкційний список проти оточення російського диктатора Володимира Путіна. Тепер, як пише ВВС, в нього включені, колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають путінською коханкою, а також його колишня дружина Людмила (зараз вона носить прізвище Очеретна).
Втім, Кабаєва офіційно включена в список у зв'язку з її посадою генерального директора "Національної медіа групи". ЗМІ, що входять до цієї групи (серед них основний пропагандистський ресурс РФ ‒ Перший канал), на думку британської влади, сприяють підриву суверенітету і територіальної цілісності України.
Всього в санкційний список додана дюжина людей, в їх числі родичі диктатора Путіна або люди, яких британська влада вважає входять в його "ближнє коло".
Список виглядає так (без урахування Кабаєвої і Очеретної):
- Анна Зацепіна - бабуся Кабаєвої, яку називають бізнес-партнером друга Путіна Геннадія Тимченка;
- Ігор Путін - двоюрідний брат Володимира Путіна;
- Роман Путін - син Ігоря Путіна, племінник президента РФ;
- Михайло Путін - двоюрідний племінник Володимира Путіна;
- Михайло Шеломов - син двоюрідної сестри Путіна;
- Олександр Плехов- "близький друг Путіна", співвласник АТ "Вітал Девелопмент Корпорейшн";
- Михайло Клішин - голова правління банку "Росія";
- Володимир Колбін - син друга дитинства і ймовірного ділового партнера Путіна Петра Колбіна, а нині - голова"морського порту Геленджика";
- Юрій Шамалов - член ради директорів "Газпромбанку";
- Віктор Хмарин - друг Путіна і власник "Нафтопродуктсервісу".
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Нагадаємо, раніше швейцарська газета SonntagsZeitung повідомляла, що російська гімнастка Аліна Кабаєва в 2015 і 2019 народила двох синів від президента Росії Володимира Путіна.
Перша дитина, за даними газети, народилася в місті Лугано. Путін при пологах не був присутній. Другий син за "рішенням президента" народився вже в Москві,
Обидва рази пологи приймала гінеколог, що працює в елітній клініці Сент-Анна в кантоні Тічіно. Вона народилася в Росії, але більше 30 років тому емігрувала до Швейцарії. За даними джерела газети, медик була знайома з Путіним зі своїх юнацьких років в Санкт-Петербурзі і продовжує підтримувати відносини.
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