Британія вдарила санкціями по Кабаєвій і по колишній дружині Путіна: хто ще в списку

Володимир Путін і Аліна Кабаєва / Колаж Reuters, kabaeva-alina.ru

Влада Великобританії розширила санкційний список проти оточення російського диктатора Володимира Путіна. Тепер, як пише ВВС, в нього включені, колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають путінською коханкою, а також його колишня дружина Людмила (зараз вона носить прізвище Очеретна).

Втім, Кабаєва офіційно включена в список у зв'язку з її посадою генерального директора "Національної медіа групи". ЗМІ, що входять до цієї групи (серед них основний пропагандистський ресурс РФ ‒ Перший канал), на думку британської влади, сприяють підриву суверенітету і територіальної цілісності України.

Всього в санкційний список додана дюжина людей, в їх числі родичі диктатора Путіна або люди, яких британська влада вважає входять в його "ближнє коло".

Список виглядає так (без урахування Кабаєвої і Очеретної):

Анна Зацепіна - бабуся Кабаєвої, яку називають бізнес-партнером друга Путіна Геннадія Тимченка;

Ігор Путін - двоюрідний брат Володимира Путіна;

Роман Путін - син Ігоря Путіна, племінник президента РФ;

Михайло Путін - двоюрідний племінник Володимира Путіна;

Михайло Шеломов - син двоюрідної сестри Путіна;

Олександр Плехов- "близький друг Путіна", співвласник АТ "Вітал Девелопмент Корпорейшн";

Михайло Клішин - голова правління банку "Росія";

Володимир Колбін - син друга дитинства і ймовірного ділового партнера Путіна Петра Колбіна, а нині - голова"морського порту Геленджика";

Юрій Шамалов - член ради директорів "Газпромбанку";

Віктор Хмарин - друг Путіна і власник "Нафтопродуктсервісу".

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Нагадаємо, раніше швейцарська газета SonntagsZeitung повідомляла, що російська гімнастка Аліна Кабаєва в 2015 і 2019 народила двох синів від президента Росії Володимира Путіна.

Перша дитина, за даними газети, народилася в місті Лугано. Путін при пологах не був присутній. Другий син за "рішенням президента" народився вже в Москві,

Обидва рази пологи приймала гінеколог, що працює в елітній клініці Сент-Анна в кантоні Тічіно. Вона народилася в Росії, але більше 30 років тому емігрувала до Швейцарії. За даними джерела газети, медик була знайома з Путіним зі своїх юнацьких років в Санкт-Петербурзі і продовжує підтримувати відносини.

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