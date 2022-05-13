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Ганьба Путіна та поразка в Україні: на Заході різко рознесли главу РФ і поставили умову щодо санкцій

13 травня 2022, 15:28

Україна повинна здобути перемогу над Росією, щоб Кремль не зміг розпочати нову військову агресію, сказала Ліз Трас.

Володимир Путін
Путін ганьбить сам себе на міжнародній арені - Трас / Фото Reuters

Санкції щодо Росії можуть бути зняті тільки після завершення війни проти України і після консультацій з Києвом. Російський президент Володимир Путін ганьбить сам себе, і потрібно забезпечити умови, за яких він зазнає поразки. Українська держава повинна здобути перемогу з російськими окупантами, щоб Кремль не пішов на нову війну. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас.

Як повідомляє BBC, на зустрічі гкерівників зовнішньополітичних відомств країн Великої сімки вона розповіла про те, що Захід повинен забезпечити умови, за яких Росія зазнає поразки. В результаті ситуація повинна скластися таким чином, щоб Москва не змогла піти на нову агресію. Україна має здобути перемогу над російською державою.

читайте такожЯкщо Росія забере свої війська з України, санкції проти неї можуть бути зняті - очільниця МЗС ФРН Бербок"Путін ганьбить сам себе на світовій арені. Ми повинні забезпечити умови, щоб він зазнав поразки в Україні. Воно не принесе йому жодної вигоди і, в кінцевому рахунку, утримає від нової агресії", - зазначилаТрас.

При цьому керівниця МЗС Британії вже казала, що розмови про зняття санкцій з Росії можуть бути розпочати тільки після того, як завершиться війна в Україні. Допоки цього не сталося, країни західного світу повинні продовжувати посилювати обмеження проти Москви.

Такої ж точки зору дотримується і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, санкції щодо Росії можуть бути зняті тільки тоді, коли з України будуть виведені російські окупаційні війська. Також вона додала, що довіра до Путіна весь час вичерпується.

Дивіться відео ТСН - посли Великої сімки обговорили можливість запуску нових санкцій проти Росії

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, існує ще одна важлива умова. Європа скасує обмеження проти РФ тільки після консультацій з Києвом щодо цього питання. Фактично це означає, що допоки Москва не домовиться Києвом на умовах, потрібних Україні, обмеження зняті не будуть.

Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

План ЄС щодо нових санкцій щодо Росії передбачає певні обмеження. Серед них заборона для фізичних і юридичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти до третіх країн. Обмеження повинні набути чинності протягом 3 місяців.

Крім цього, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні відключити ще 3 російських банки, й тому числі й найбільший державний банк Сбербанк Росії.

Заплановані санкції проти Аліни Кабаєвої - колишньої олімпійської гімнастки, яка, згідно з даними Євросоюзу, тісно пов'язана з російським президентом Путіним.

Санкції повинні бути і проти патріарха РПЦ Кирила, які підтримує Путіна у війні проти України.

Згідно з даними Bloomberg, 8 травня посли країн ЄС не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти Росії через позицію Угорщини. Зокрема, Будапешт виступає проти ембарго на російську нафту. Угорській державі, як виняток, дозволили купувати нафту з РФ до 2024 року. Але держава все одно заблокувала угоду.

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