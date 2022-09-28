Рейтинг Путіна почав стрімко падати після старту мобілізації - соцопитування

Позитивна оцінка діяльності Володимира Путіна на посаді президента знизилася на 6 підпунктів, повідомляють соціологи.
У Росії почав стрімко знижуватися рейтинг диктатора Володимира Путіна - лише за останній місяць він втратив цілих 6% підтримки громадян, повідомляє сайт дослідницької організації "Левада-Центр".
"Позитивна оцінка діяльності Володимира Путіна на посаді президента знизилася на 6 підпунктів", - йдеться у звіті.
В організації заявляють, що за останні три місяці його роботу схвалювали 83% респондентів. Проте вже у вересні рейтинг знизився до 77%. П'ята частина (21%) взагалі не схвалює його діяльності.
Також, у вересні порівняно з серпнем рівень довіри Володимиру Путіну знизився на 4 підпункти. Тепер він сягає 40%.
Мобілізація в Росії
Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.
Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.
На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.
Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.
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