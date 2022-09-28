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Гребуть інвалідів та онкохворих: у Генштабі розповіли про "успіхи" мобілізації в РФ

28 вересня 2022, 19:18

Мобілізації в Росії підлягають всі чоловіки певної вікової категорії, попри відсутність досвіду проходження військової служби.

Російські військові, мобілізація в Росії
Генштаб дізнався нові провали мобілізації в РФ / ua.depositphotos.com, Telegram

Росіяни продовжують проводити часткову мобілізацію - вже відомі дикі випадки призову осіб із інвалідністю, онкохворих або багатодітних батьків, повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

За інформацією військових, мобілізації в Росії підлягають всі чоловіки певної вікової категорії, попри відсутність досвіду проходження військової служби в минулому і бойового досвіду.

"Нерідко є випадки мобілізації осіб із інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старше шістдесяти років. В окремих регіонах населення намагається чинити опір такій примусовій мобілізації", - пише Генштаб.

Через неготовність реалізації заходів мобілізації в Белгородській та Ростовській областях, новоприбулі змушені за власні кошти купувати зимову форму одягу та засоби захисту.

Також зберігається тенденція до ухилення від мобілізації.

"Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, чоловіки, аби уникнути мобілізації, намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон Російської Федерації, працевлаштуватися на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин", - додає Генштаб.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії розпочалися акції протесту. Крім того, у РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

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