АР дізналося кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізацію

За кордон від мобілізації уже втекти з РФ майже 200 тис. росіян/ Telegram, скрін

Росіяни продовжують активно тікати з країни-агресорки РФ, щоб їх не мобілізували на війну проти України. Кількість втікачів уже становить понад 190 тисяч.

Таку цифру назвало видання Assosiated Press. За даними медіа, така кількість громадян РФ втекли до сусідніх Грузії, Казахстану та Фінляндії.

При цьому кордон росіянам доводилося перетинати по-різному. Хто покидав країну на автомобілі, хтось перетинав кордон на велосипеді, самокаті або пішки.

Спочатку було дуже багато людей, які намагалися придбати авіаквитки. Проте квитки на літаки швидко закінчилися, і скуповували їх навіть за завищеними цінами.

Ті, хто тікав на автівках, потрапляли у величезні черги на кордоні, у яких можна було прочекати і кілька днів. Такі черги можна спостерігати і зараз.

Також у виданні повідомили, яка кількість росіян виїхала в окремі країни:

до Грузії – 53 тисячі росіян,

до Казахстану – 98 тисяч,

до Фінляндії – понад 43 тисячі,

до Монголії – 3 тисячі.

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався території Естонії. Але там втікачу були не раді – його ловили із собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

А тим часом в Україні уже почали нищити мобілізованих в РФ окупантів. У Луганській області бійці Збройних сил оборони завдали вогневого удару по залізничному складу, в якому на окуповану територію привезли росіян, мобілізованих після указу Володимира Путіна.

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