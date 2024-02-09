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"Хлопці, прокидайтеся": у країнах ЄС рознесли Конгрес і закликали допомогти Україні

Андрій Ганчук
9 лютого 2024, 09:29
Якщо Володимир Путін досягне своїх "цілей" в Україні, то спробує захопити більшу територію Європи, вважають депутати семи європейських країн.
Конгрес США, Україна
Депутати семи країн Євросоюзу прибули до Штатів і закликали Конгрес ухвалити допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: посольство України в США, ua.depositphotos.com

Високопоставлені парламентарії країн Північної Європи та Балтії відвідали Вашингтон і висловили свою тривогу щодо відсутності чіткої стратегії США з приводу допомоги Україні. Вони наполягають на ухваленні Конгресом рішення щодо продовження підтримки Києва.

Як повідомляє Reuters, депутати заявили, що якщо Путін досягне своїх так званих цілей в Україні, він спробує захопити більшу частину Європи.

"Хлопці, прокидайтеся. Чи готові ви перемогти ворога №1, який діє як сучасний Гітлер?" - сказав керівник комітету парламенту Литви в закордонних справах Жигімантас Павіленіс, звернувшись до демократів і республіканців.

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Голови комітетів у закордонних справах з Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії виступили наприкінці дводенного візиту, присвяченого продовженню допомоги Україні з боку США.

Зокрема, вони розповіли, що провели зустрічі з представниками адміністрації Байдена та законодавцями. Проте європейські парламентарі прагнули подискутувати насамперед із республіканцями, які блокують допомогу Україні. І лише один американський конгресмен-республіканець із Палати представників погодився з ними зустрітися.

Байдена розкритикували через Україну

Низка представників європейської делегації піддали критиці й президента Штатів Джо Байдена за протидію ухваленню України до НАТО та стратегії "робити все необхідне" для підтримки Києва.

"Ми не чуємо чіткого послання (США) про те, чим має закінчитися ця війна", - вважає Марко Міхкельсон, голова естонського комітету в закордонних справах.

Крім того, вони не погодилися з тим, що Європа недостатньо допомагає Україні.

"Усі наші країни, представлені тут, надали Україні понад 1% ВВП військової допомоги. США надали близько 0,3%", - вважає Міхкельсон.

Латвійський депутат Ріхардс Колс зауважив, що Росія посилила свою військову промисловість і збільшила бюджет. До того ж Москва продовжує імпортувати західні технології, навіть попри санкції.

"Ми не повинні недооцінювати їхнє бажання пережити нас. Їх не хвилюють людські життя. Їх не хвилює ціна. Ми повинні прокинутися", - наголосив Колс.

Допомога Україні від США

Адміністрація президента США Джо Байдена призупинила військову допомогу Україні. Це сталося через те, що Конгрес досі не проголосував за продовження допомоги Києву. Республіканці вимагають, щоб пакет законопроєктів, які включає 60 млрд доларів для України, враховував вирішення міграційних проблем на кордоні з Мексикою. Оскільки законодавці не можуть домовитися з цього питання, республіканці відмовляються голосувати.

У The New York Times написали матеріал, у якому йдеться про те, що в другій половині року, якщо не буде допомоги від США, в Україні почнуться негативні сценарії на фронті. Існує ризик обвалу фронту.

Сенат США ухвалив рішення про допомогу Україні - 8 лютого американські законодавці провели процедурне голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Далі має відбутися повторне голосування, яке може пройти наприкінці лютого.

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новини США Конгресс Володимир Путін військова допомога війна Росії та України
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