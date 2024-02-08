Найгірший сценарій для ЗСУ: названо терміни 'обвалу' фронту без допомоги США – NYT

Уперше з початку вторгнення Україна зіткнулася з таким хитким моментом у війні, кажуть аналітики.

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Аналітики оцінили перспективи ЗСУ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 17 окрема танкова бригада

У разі відсутності нової військової допомоги з боку Сполучених Штатів, раптової поразки ЗСУ не буде, проте українські захисники почнуть поступово програвати і здавати позиції.

Європейські країни не мають запасів зброї та боєприпасів на американському рівні, і навряд чи зможуть заповнити цю прогалину, розповіли The New York Times військові аналітики.

Як попередив експерт Фонду Карнегі у Вашингтоні Майкл Кофман, Україна могла б іще протриматися певну частину 2024 року без додаткової американської військової допомоги, але надалі перспективи ЗСУ погіршуватимуться і українські сили можуть втрачати позиції.

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Експерт попереджає про те, що відсутність нової американської допомоги дасть поштовх негативному сценарію в другій половині цього року. При цьому наголошується, що вперше з початку вторгнення Україна стикається з таким хитким моментом у війні.

"Росія, посилена зброєю з Ірану та Північної Кореї, атакує міста і села майже по всій лінії фронту на сході. Президент України Володимир Зеленський готує перестановку в цивільному та військовому керівництві, який може усунути популярного командувача", - уточнюють аналітики.

Вони також зазначають, що зменшення рівня допомоги впливає на становище України на полі бою, де Росія використовує свою перевагу в артилерії та особовому складі, щоб зменшити обороноздатність ЗСУ.

Для прикладу уточнюється, що в найзапекліших боях за Авдіївку співвідношення вогню російської та української артилерії становить п'ять до одного.

Аналітики також кажуть, що на полі бою українські лідери проігнорували поради Сполучених Штатів зосередити свій контрнаступ в одному конкретному регіоні. Натомість вони розпорошили атаки і не змогли здійснити прорив.

Зі свого боку командувач Сил територіальної оборони України генерал Анатолій Баргилевич заявив, що все ще очікує на американську військову допомогу.

"Але як би не склалося, українські військові продовжуватимуть нашу боротьбу. У нас немає іншого вибору, крім боротьби з цим ворогом", - додав український командир.

Раніше повідомлялося про те, що для війни Росії з НАТО необхідні два стимули. Єдина передумова війни РФ з НАТО може полягати в тому, що Путіну це буде потрібно для підтримання своєї легітимності, адже частиною цієї легітимності є міф про одвічну боротьбу Росії і Заходу, підкреслив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ збільшує витрати на війну. Уряду РФ доведеться розглянути інші заходи політики для фінансування запланованих витрат.

Військовий експерт Павло Нарожний визначив, чи зможе Росія здійснити прорив на фронті. За його словами, в окупантів можливі лише тактичні успіхи, тобто просування на кілька сотень метрів.

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