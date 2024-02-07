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Допомога США ще кілька років буде життєво необхідною Україні: в ISW назвали причину

Альона Вороніна
7 лютого 2024, 10:11
Для України допомога від США та партнерів є життєво необхідною, вона матиме вирішальне значення для розбудови власної оборонно-промислової бази українцями.
Джо Байден, Владимир Зеленский, украинские военные
Допомога США ще кілька років буде життєво необхідною Україні/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського

Військова допомога Сполучених Штатів Америки та партнерів зараз є життєво необхідною для України. Така допомога у найближчій перспективі матиме вирішальне значення, щоб наша країна могла розбудувати власну оборонно-промислову базу.

При цьому США потрібно буде підтримувати нашу державу упродовж кількох років, поки Україна розбудовуватиме свою оборонно-промислову базу. Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, США залишаються для України основним джерелом великої кількості потрібного військового обладнання. Серед цього обладнання, зокрема, танки M1 Abrams, бронетранспортери, передові системи протиповітряної оборони Patriots, ударні системи дальнього радіусу дії тощо.

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В ISW звернули увагу, що європейські партнери продовжують нарощувати підтримку України, і водночас аналітики наголосили, що допомога США в найближчій та середньостроковій перспективі залишається життєво необхідною, щоб українці могли розбудувати свою оборонно-промислову базу.

Аналітики ISW висловили думку, що США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки упродовж невизначеного терміну, якщо наша держава успішно продовжить робити кроки, щоб збільшити виробництво власної зброї всередині країни, розбудовувати двосторонні і міжнародні оборонно-промислові партнерства, а також створювати спільні промислові підприємства із західними партнерами.

"США не повинні гаяти час з наданням допомоги Україні"

Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк після чергового удару країни-агресорки РФ по Україні вранці 7 лютого заявила, що Сполучені Штати не повинні гаяти час із наданням допомоги Україні.

"У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз", – йдеться у заяві Брінк в дописі посольства США в Україні, що був опублікований в Telegram.

У той же час Брінк у коментарі "Суспільному" пояснила, чому Конгрес відтягує голосування за допомогу Україні. Вона зазначила, що це є частина американського політичного процесу.

"Я спілкуюся з багатьма членами Конгресу, як республіканцями, так і демократами, і знаю, що ця підтримка є глибокою і сильною. Для нас це політичний процес, і я впевнена, що гроші для України будуть ухвалені Конгресом, але це частина нашого політичного процесу, і тому саме Конгрес вирішує, коли це станеться", – сказала дипломатка.

У той же час вона наголосила, що підтримка України є життєво важливим національним інтересом Сполучених Штатів. Але, на її думку, зараз потрібно дозволити американському політичному процесу розгортатися далі.

Допомога Україні від США

Раніше стало відомо, що Сенат США представив законопроєкт про допомогу Україні. У Сенаті США опублікували новий законопроєкт про додаткове фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Голосування за документ призначено на 7 лютого в Сенаті.

6 лютого стало відомо, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні. Байден заявив, що колишній президент Дональд Трамп винен у тому, що міграційна система в країні не працює. Він також закликав Конгрес якнайшвидше схвалити компромісний законопроєкт з посиленням міграційної політики, що також містить додаткове фінансування для допомоги Україні.

Нагадаємо, видання The Hill повідомляло, що республіканці в Сенаті заблокують пакет допомоги Україні через тиск Дональда Трампа. Якщо республіканці цього тижня заблокують питання щодо безпеки кордону та пакет фінансування України, до законопроєкту повернуться не раніше 26 лютого.

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