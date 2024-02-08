Сенат США прийняв рішення про допомогу Україні: що відомо

Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

https://glavred.net/world/senat-ssha-prinyal-reshenie-o-pomoshchi-ukraine-chto-izvestno-10540184.html Посилання скопійоване

Сенат США прийняв рішення про допомогу Україні / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Сьогодні, 8 лютого, в Сенаті Сполучених Штатів Америки (США) вирішили повторно розглянули законопроект щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, але цього разу без включення питань міграційної реформи та безпеки кордону. Про це йдеться у відеотрансляції із Сенату США.

Для успішного рішення про розгляд законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню проголосувати "За" мало більше 60-ти сенаторів.

Станом на зараз проголосувало вже більше 60-ти сенаторів, що означає, Сенат США прийняв процедурне рішення для розгляду надання допомоги Україні. Далі це питання має розглянути Палата представників.

відео дня

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військова допомога Сполучених Штатів Америки та їхніх партнерів зараз є критично важливою для України. Ця допомога в найближчому майбутньому матиме вирішальне значення для того, щоб наша країна могла розвивати власну оборонно-промислову базу. Про це вказують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні перед своїм візитом до Вашингтона. Він підкреслив, що настав час спільно підтримати Україну і вислати сигнал очільнику Кремля Володимиру Путіну про твердість та стабільність міжнародного співтовариства.

Президент США Джо Байден заявив, що колишній президент Дональд Трамп винен у тому, що міграційна система в країні не працює. Він також закликав Конгрес якнайшвидше схвалити компромісний законопроєкт з посиленням міграційної політики, що також містить додаткове фінансування для допомоги Україні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.