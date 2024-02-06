"Дай Боже, дадуть половину": з'явився тривожний прогноз щодо допомоги США Україні

Зняти гостроту соціальних проблем могла б американська фінансова допомога, вважає Андрій Золотарьов.

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Андрій Золотарьов оцінив перспективи допомоги США Україні / Колаж: Главред, Фото: ОП, УНІАН

Найімовірніше, компроміс щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню буде знайдено, заявив директор аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов.

"Втім, у розпал війни дорога ложка до обіду, оскільки затягування надання допомоги обертається кров'ю наших солдатів, економічними втратами і проблемами", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що нещодавні заяви про можливе підвищення цін на електроенергію вдвічі є відлунням цих фінансово-економічних проблем, що наростають.

"Адже 40-мільярдна діра у видатковій частині бюджету нікуди не поділася, і за чийсь рахунок її доведеться закривати", - зазначив він.

Співрозмовник не виключає, що це може призвести до скорочення кількості вишів, бюджетних видатків і чисельності держапарату.

"Оскільки 50 мільярдів допомоги Брюсселя не закриють дірку. Частково зняти гостроту цих проблем могла б американська фінансова допомога. На 60 мільярдів доларів розраховувати не доводиться, але, дай Боже, дадуть хоча б половину", - додав Золотарьов.

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Золотарьова Главреду:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Допомога США Україні

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США погрожують знищити законопроєкт про допомогу Україні. Новий законопроєкт, який включає допомогу для України та Ізраїлю, мовляв, ще гірший, ніж попередня ініціатива Білого дому, вважає Майк Джонсон.

Нагадаємо, військова допомога Києву від Сполучених Штатів призупинена, оскільки в Конгресі досі не проголосували за її продовження. Республіканці вимагають, щоб пакет законопроєктів включав розв'язання міграційних проблем на кордоні з Мексикою і відмовляються голосувати.

Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше заявив про підготовку голосування за допомогу США Ізраїлю без України. Однак в адміністрації Байдена підкреслили, що виступають проти такого голосування.

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