"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

Руслан Іваненко
20 жовтня 2025, 00:34
Росіяни намагаються прорвати оборону, але українські війська блокують їхній просунений фланг і утримують позиції.
Окупанти зазнають великих втрат, а українські підрозділи координують дії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Коротко:

  • Просування окупантів ускладнило ситуацію в Дружківці
  • РФ прорвала оборону біля Добропілля, але українські війська її зупинили

За останні місяці ситуація на сході України "кардинально змінилася", пише The Economist. Російські війська наблизилися значно ближче до українських міст і продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру.

За словами українського майора В'ячеслава Шутенка, місто Костянтинівка наразі не перебуває під реальною загрозою захоплення найближчим часом. Водночас поступове просування окупантів ускладнює ситуацію в сусідній Дружківці, де від 6 жовтня діє 20-годинна комендантська година.

Частина головної дороги до Ізюма стала вразливою для атак дронів, через що рух транспорту перенаправлено на об’їзні маршрути.

Локальні успіхи та поразка РФ

The Economist зазначає, що попри локальні успіхи російської армії, вона стикається з неминучою поразкою. У серпні їхні розвідувальні дії виявили слабке місце в обороні України поблизу Добропілля, що за 20 км на північ від Покровська.

Росіяни змогли прорвати українську оборону й просунутися на понад 13 км за кілька днів – швидше, ніж могли забезпечити свої логістичні та безпілотні підрозділи.

Якщо б захоплення нового виступу було закріплено, російські війська могли б розвернутися й оточити Покровськ. Проте українським військовим вдалося зупинити наступ, і зараз окупанти перебувають у фактичному оточенні.

Підполковник бригади національної гвардії України "Азов" Арсен "Лемко" Димитрік повідомив, що з серпня росіяни втратили близько 10 000 бійців, хоча точну цифру перевірити неможливо.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Він також уточнив, що втрати України були значно меншими. За словами "Лемка", за останній тиждень росіяни втратили 50 танків і броньованих машин, а їхня чисельність у цьому районі знизилася з сотень до менш ніж 100 осіб.

"Ця битва стала прикладом хорошої координації, в якій брали участь десятки підрозділів", – додав він. Раніше погана координація визначалася однією з причин значних втрат українських військ.

Можливі сценарії розвитку подій – експертна думка

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка з групи "Інформаційний спротив", Росія може спробувати відновити свій технічний потенціал протягом осінньо-зимового періоду, поєднуючи це з обмеженими наступальними операціями.

"Піхотою на самокатах у сніг і мороз суттєвого наступу не проведеш, як і за умов дощу та бездоріжжя. Проте до використання бронетехніки, до "гусянки", росіяни можуть повернутися", — зазначає експерт.

Коваленко наголошує, що економія техніки зараз може дати Москві змогу провести масштабний наступ наступного літа.

"Якщо Росія застосовуватиме піхоту в польових боях восени та взимку, їй доведеться компенсувати втрати в 2026 році. Але водночас велика частина техніки залишиться збереженою, що дозволить організувати масштабний літній наступ — останній "брусилівський ривок" чи "стрибок мангуста"", — додає він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, пресслужба корпусу Нацгвардії "Азов" заявляла, що 16 жовтня російські війська намагалися розширити горловину Добропільського виступу, організувавши механізований штурм населених пунктів Шахове та Володимирівка. Атака завершилася невдачею.

Крім того, російські FPV-дрони, що працюють через оптоволоконний зв’язок, стають реальною небезпекою для прифронтових міст України, зокрема Харкова, Сум та Запоріжжя. Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Нагадаємо, що населені пункти, які знаходяться на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей і Донеччини можуть стати або частиною лінії зіткнення, або потрапити під окупацію.

Про джерело: The Economist

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

