Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни

Україна готова до переговорів за умови зупинки війни на теперішній лінії фронту, Путін не має отримати жодних додаткових територій, вказує Зеленський.

Розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни / Колаж: Главред

Чого найбільше боїться Путін

Чи поїде Зеленський на переговори до Будапешту

Чому Трамп змінив думку щодо передачі Україні ракет Tomahawk після переговорів з Путіним

17 жовтня 2025 року в ефірі NBC News український президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до США дав масштабне інтерв’ю, в якому прокоментував ряд питань, зокрема, щодо майбутнього українських територій та передачі ракет Tomahawk.

Главред зібрав основні заяви президента України з інтерв'ю NBC News.

Що Трамп сказав про передачу Україні ракет Tomahawk

Зеленський наголосив, що Україні потрібні Томагавки і інша далекобійна зброя. Він пояснив, що ми вже масово використовуємо тисячі українських ударних безпілотників великої дальності, але Росія застосовує не лише дрони іранського походження, адже у неї є власні безпілотники та ракети російського виробництва, а також далекобійні ракети з Північної Кореї.

Тому, на думку Зеленського, покладатися лише на українські дрони важко — потрібні "Томагавки" та аналогічні засоби для комбінованого застосування, яке РФ вже практикує, "у США такі можливості є, і вони потрібні й нам".

"Отже, наші команди працюють над цим, як я вже сказав. І, чесно кажучи, добре, що президент Трамп не сказав "ні". Але на сьогодні він не сказав "так", - додав глава держави.

Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чому Трамп змінив думку щодо передачі Україні ракет Tomahawk після переговорів з Путіним – чого боїться Путін

На запитання, чому Трамп змінив позицію щодо передачі Україні ракет Tomahawk після розмови з Путіним, Зеленський відповів, що не може точно сказати, адже не мав зустрічі з ним перед цим дзвінком. Він зауважив, що добре вже те, що Трамп не відмовив у можливості поставок даних ракет. Можливо, після розмови з Путіним він щось для себе зрозумів. Зеленський додав, що знав про чутливість теми Томагавків для Росії.

"Вони бояться, що США можуть поставити їх Україні. Я думаю, що Путін боїться, що США постачать нам Томагавки. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо. І він знає, які військові цілі. Ми знаємо, де вони, де військові цілі Росії. І він боїться, що ми можемо їх використати. І тому ми є там, де є", - вказує він.

Порівняння крилатих ракет Tomahawk і Калібр / Інфографіка: Главред

Чи просив Зеленський ракети Tomahawk у Байдена

Зеленський зазначив, що ще за попередньої адміністрації Байдена він звертався з проханням надати озброєння великої дальності, зокрема ракети "Томагавк", тоді росіяни не були до цього готові.

"Вони про це не знали. Звичайно, такі сюрпризи, звичайно, можуть зробити вас сильнішими. Але потім ми так довго говорили. Тепер усі знають про "Томагавки", і Путін дзвонить президенту Трампу. Я думаю, одна з причин – він боїться, що президент (Трамп, - ред.) дасть нам Томагавки", - сказав він.

На яких умовах Україна готова обговорювати питання територій

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна поступитися частиною територій заради завершення війни, Зеленський зазначив, що розуміє меседж, який президент США оприлюднив після їхньої зустрічі. Йдеться про необхідність завершення війни, розпочавши цей процес із поточної лінії фронту, де перебувають українські війська.

"Так, я згоден, що якщо ми хочемо зупинити цю війну і перейти до мирних переговорів, терміново і дипломатичним шляхом, ми маємо залишитися там, де ми є. Не давати Путіну нічого додаткового, бо він цього хоче, бо він терорист. Ось і все. Я не можу знайти інших слів", - додав президент України.

Саме тому, за його словами, важливо утримувати позиції, а потім переходити до переговорів у будь-якому можливому форматі — двосторонньому чи багатосторонньому. При цьому він наголосив, що мирні переговори повинні відбуватися у спокійних умовах, без загрози обстрілів і дронових атак.

Він також наголосив на тому, що перед початком мирних переговорів має початись перемир’я.

/ Фото: скріншот

Яка зараз ситуація на фронті

Зеленський наголосив, що Україна не програє цю війну, і Путін також не перемагає — його армія сьогодні перебуває в слабкому стані. Він звернув увагу, що з початку вторгнення Росія захопила лише близько 1% української території, при цьому зазнавши втрат у розмірі приблизно 1 300 000 людей, що є надзвичайно високою ціною за таку відносну малу кількість окупованої території.

"І я дійсно не розумію, чому лідер країни, яка є найбільшою, яка має найбільшу територію в світі, потребує ще кілька кілометрів. Ось чому я думаю, що ця війна для нього не про землю і не про території. Вона стосується нашого суверенітету і нашої незалежності. І він може це отримати. Як отримати? Різними інструментами. Території – один з інструментів. Ось і все", - стверджує преиздент.

На його думку, на полі бою Путін перемагає, що і стало причиною посилення повітряних ударів по Україні, застосовуючи ракети й дрони, що призводить до енергетичної кризи цієї зими.

Зеленський зазначив, що щодня Україну атакують близько 500 іранських дронів і приблизно 20 різних ракет, тому необхідні потужніші засоби ППО та далекобійні ракети, щоб ворог відчув на собі те, що відчувають українці.

Звідки Росія запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Чи поїде Зеленський на переговори з Путіним до Будапешту

Президент Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним на другому саміті в Будапешті протягом найближчих тижнів і вважає, що російський лідер справді хоче завершити війну.

Коментуючи ці слова, Зеленський зазначив, що не впевнений, чи Путін насправді готовий до щирих мирних переговорів. За його словами, такий момент настане лише тоді, коли на російського диктатора буде здійснено достатній тиск, адже він боїться власного суспільства і втрати комфорту свого народу.

"Вони будуть тиснути на нього. Він боїться тільки свого суспільства. Тому що він хоче бути президентом до самої смерті. Тому, звичайно, йому потрібна підтримка суспільства. Тому він розраховує на продовження цієї війни. І це велике питання, великий виклик для всіх нас", - говорить він.

Водночас Зеленський висловив сумнів, що під час саміту в Будапешті Путін буде готовий до діалогу. Проте, якщо президент Трамп зможе посилити тиск і якщо Путін погодиться на будь-який формат переговорів — двосторонній чи багатосторонній, і це стане позитивним кроком.

Президент України підкреслив, що Путін намагається відкласти будь-які реальні переговори або зустрічі, розуміючи, що від нього очікуватимуть конкретних результатів. Коли лідери країн, які воюють, сідають за стіл переговорів, світ чекає на мирні рішення, саме тому Путін уникає цього.

Він, на думку Зеленського, прагне виграти час, зокрема, щоб послабити санкційний тиск, адже боїться можливих санкцій з боку Трампа, включно з митами та вторинними обмеженнями, які завдають серйозного удару по російській економіці.

"Ми говорили про це (участь Зеленського на переговорах в Будапешті, - ред.). Вони обговорять це з Путіним. Він хотів почути мою думку. Моя думка така, що ми дійсно хочемо справедливого і тривалого миру. Нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Так, він окупант, але Україна страждає і бореться. І, звичайно, як можуть бути якісь угоди без нас, про нас? Так, і я думаю, що це простіше, тому що всі ми маємо поділяти цю думку. Тому що я не впевнений, що Путін готовий просто закінчити цю війну. Я готовий. Я сказав президенту, що я готовий (їхати до Будапешту, - ред.), - резюмував Зеленський.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки

Президент Трамп надав Катару гарантії безпеки США, подібні до статті 5 НАТО. У них йдеться, що в разі нападу на Катар США прийдуть на його захист.

Коментуючи це, Зеленський зазначив, що він попросив Трампа надати аналогічні двосторонні гарантії безпеки для України.

"І, звичайно, ми хочемо деякі двосторонні гарантії безпеки, двостороннє розуміння того, що Сполучені Штати, які гарантії безпеки можуть надати Україні. І ми обговорюємо. Ми на шляху до цього результату", - резюмує він.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Чим небезпечні переговори в Будапешті - чого чекати Україні від зустрічі Путіна і Трампа

Політолог Петро Олещук в інтерв’ю Главреду зазначив, що він не дуже вірить у зустріч Трампа та Путіна — навряд чи Путін добровільно приїде до Будапешту. Втім, ситуацію ще варто подивитися. Якщо зустріч не відбудеться або Трамп усвідомить, що Путін недоговороспроможний, тема ракет Tomahawk повернеться на порядок денний.

За словами Олещука, найбільш ймовірно, що Путін і надалі буде тягнути час, демонструючи, що здатен досягти всього самостійно, і не зацікавлений у жодних домовленостях, прагнучи лише капітуляції України.

"Та ситуація зараз змінилася, тому що мимоволі Трамп намацав слабку точку Путіна. Чому мимоволі? Ідея з Tomahawk з’явилася не в американців – із нею приїхав президент України Зеленський на зустріч із Трампом. Саме Зеленський сказав Трампу про Tomahawk, про які Трамп чув, але точно не думав у такому контексті: що в нього є ракети, які мають якусь цінність для України та становлять загрозу для Росії", - вказує політолог.

Він додав, що у США наразі є потужний аргумент для тиску на Росію, але як росіяни на нього відреагують, невідомо. Протягом найближчих двох тижнів очікується справжнє інформаційне цунамі щодо Tomahawk та переговорів, але Трамп тепер має карту для тиску на Путіна, як саме він її використає залишається невідомим.

"А щодо зустрічі. Видання Financial Times писало, що першу зустріч із Трампом Путін перетворив на історичну лекцію про Рюрика, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького. Під час другої зустрічі Путін може спробувати це повторити, тому що він продовжує жити в світі своїх ідей, концепцій, "єдиних народів" тощо. Якщо так, то ця зустріч навряд чи призведе до якихось домовленостей. Поки що ми бачимо, що позиція Трампа, яка була сформульована після зустрічі з президентом України, звелася до наступного: зупиніться там, де ви є", - резюмує він.

Олещук зазначив, що, наскільки він розуміє, Трамп мав на увазі заморожування війни на нинішній лінії фронту "тут і зараз", а всі інші питання вирішуватимуться пізніше — кимось, десь і якось. Москва наполягає на виведенні українських військ із чотирьох областей за їхніми адміністративними кордонами та проведенні "денацифікації" і демілітаризації.

На думку політолога, неясно, наскільки Трамп буде принципово відстоювати цю позицію, але вона йому здається логічною та зрозумілою. Крім того, Україна, схоже, переконала Трампа, що це найпростіший і найшвидший шлях до миру, оскільки обговорення обміну чи повернення територій одразу значно затягло б процес. Трамп прагне діяти швидко і без затримок.

"Є висока ймовірність, що ці переговори Трампа й Путіна в Будапешті, якщо навіть вони відбудуться, завершаться нічим. Бо Путін знову буде гнути своє про Рюрика і Хмельницького, Трамп у відповідь буде психувати і закликати зупинитися. І тоді на нас чекатиме новий виток історій про Tomahawk, нові пакети допомоги, 500-відсоткові мита проти Китаю тощо. Іншими словами, дуже ймовірно, що ми побачимо повторення всього того, що ми досі бачили після саміту на Алясці", - наголошує політолог.

Про джерело: NBC News NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

