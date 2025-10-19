Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни

Юрій Берендій
19 жовтня 2025, 19:53
696
Україна готова до переговорів за умови зупинки війни на теперішній лінії фронту, Путін не має отримати жодних додаткових територій, вказує Зеленський.
Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни
Розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чого найбільше боїться Путін
  • Чи поїде Зеленський на переговори до Будапешту
  • Чому Трамп змінив думку щодо передачі Україні ракет Tomahawk після переговорів з Путіним

17 жовтня 2025 року в ефірі NBC News український президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до США дав масштабне інтерв’ю, в якому прокоментував ряд питань, зокрема, щодо майбутнього українських територій та передачі ракет Tomahawk.

відео дня

Главред зібрав основні заяви президента України з інтерв'ю NBC News.

Що Трамп сказав про передачу Україні ракет Tomahawk

Зеленський наголосив, що Україні потрібні Томагавки і інша далекобійна зброя. Він пояснив, що ми вже масово використовуємо тисячі українських ударних безпілотників великої дальності, але Росія застосовує не лише дрони іранського походження, адже у неї є власні безпілотники та ракети російського виробництва, а також далекобійні ракети з Північної Кореї.

Тому, на думку Зеленського, покладатися лише на українські дрони важко — потрібні "Томагавки" та аналогічні засоби для комбінованого застосування, яке РФ вже практикує, "у США такі можливості є, і вони потрібні й нам".

"Отже, наші команди працюють над цим, як я вже сказав. І, чесно кажучи, добре, що президент Трамп не сказав "ні". Але на сьогодні він не сказав "так", - додав глава держави.

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни
Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чому Трамп змінив думку щодо передачі Україні ракет Tomahawk після переговорів з Путіним – чого боїться Путін

На запитання, чому Трамп змінив позицію щодо передачі Україні ракет Tomahawk після розмови з Путіним, Зеленський відповів, що не може точно сказати, адже не мав зустрічі з ним перед цим дзвінком. Він зауважив, що добре вже те, що Трамп не відмовив у можливості поставок даних ракет. Можливо, після розмови з Путіним він щось для себе зрозумів. Зеленський додав, що знав про чутливість теми Томагавків для Росії.

"Вони бояться, що США можуть поставити їх Україні. Я думаю, що Путін боїться, що США постачать нам Томагавки. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо. І він знає, які військові цілі. Ми знаємо, де вони, де військові цілі Росії. І він боїться, що ми можемо їх використати. І тому ми є там, де є", - вказує він.

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни
Порівняння крилатих ракет Tomahawk і Калібр / Інфографіка: Главред

Чи просив Зеленський ракети Tomahawk у Байдена

Зеленський зазначив, що ще за попередньої адміністрації Байдена він звертався з проханням надати озброєння великої дальності, зокрема ракети "Томагавк", тоді росіяни не були до цього готові.

"Вони про це не знали. Звичайно, такі сюрпризи, звичайно, можуть зробити вас сильнішими. Але потім ми так довго говорили. Тепер усі знають про "Томагавки", і Путін дзвонить президенту Трампу. Я думаю, одна з причин – він боїться, що президент (Трамп, - ред.) дасть нам Томагавки", - сказав він.

На яких умовах Україна готова обговорювати питання територій

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна поступитися частиною територій заради завершення війни, Зеленський зазначив, що розуміє меседж, який президент США оприлюднив після їхньої зустрічі. Йдеться про необхідність завершення війни, розпочавши цей процес із поточної лінії фронту, де перебувають українські війська.

"Так, я згоден, що якщо ми хочемо зупинити цю війну і перейти до мирних переговорів, терміново і дипломатичним шляхом, ми маємо залишитися там, де ми є. Не давати Путіну нічого додаткового, бо він цього хоче, бо він терорист. Ось і все. Я не можу знайти інших слів", - додав президент України.

Саме тому, за його словами, важливо утримувати позиції, а потім переходити до переговорів у будь-якому можливому форматі — двосторонньому чи багатосторонньому. При цьому він наголосив, що мирні переговори повинні відбуватися у спокійних умовах, без загрози обстрілів і дронових атак.

Він також наголосив на тому, що перед початком мирних переговорів має початись перемир’я.

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни
/ Фото: скріншот

Яка зараз ситуація на фронті

Зеленський наголосив, що Україна не програє цю війну, і Путін також не перемагає — його армія сьогодні перебуває в слабкому стані. Він звернув увагу, що з початку вторгнення Росія захопила лише близько 1% української території, при цьому зазнавши втрат у розмірі приблизно 1 300 000 людей, що є надзвичайно високою ціною за таку відносну малу кількість окупованої території.

"І я дійсно не розумію, чому лідер країни, яка є найбільшою, яка має найбільшу територію в світі, потребує ще кілька кілометрів. Ось чому я думаю, що ця війна для нього не про землю і не про території. Вона стосується нашого суверенітету і нашої незалежності. І він може це отримати. Як отримати? Різними інструментами. Території – один з інструментів. Ось і все", - стверджує преиздент.

На його думку, на полі бою Путін перемагає, що і стало причиною посилення повітряних ударів по Україні, застосовуючи ракети й дрони, що призводить до енергетичної кризи цієї зими.

Зеленський зазначив, що щодня Україну атакують близько 500 іранських дронів і приблизно 20 різних ракет, тому необхідні потужніші засоби ППО та далекобійні ракети, щоб ворог відчув на собі те, що відчувають українці.

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни
Звідки Росія запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Чи поїде Зеленський на переговори з Путіним до Будапешту

Президент Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним на другому саміті в Будапешті протягом найближчих тижнів і вважає, що російський лідер справді хоче завершити війну.

Коментуючи ці слова, Зеленський зазначив, що не впевнений, чи Путін насправді готовий до щирих мирних переговорів. За його словами, такий момент настане лише тоді, коли на російського диктатора буде здійснено достатній тиск, адже він боїться власного суспільства і втрати комфорту свого народу.

"Вони будуть тиснути на нього. Він боїться тільки свого суспільства. Тому що він хоче бути президентом до самої смерті. Тому, звичайно, йому потрібна підтримка суспільства. Тому він розраховує на продовження цієї війни. І це велике питання, великий виклик для всіх нас", - говорить він.

Водночас Зеленський висловив сумнів, що під час саміту в Будапешті Путін буде готовий до діалогу. Проте, якщо президент Трамп зможе посилити тиск і якщо Путін погодиться на будь-який формат переговорів — двосторонній чи багатосторонній, і це стане позитивним кроком.

Президент України підкреслив, що Путін намагається відкласти будь-які реальні переговори або зустрічі, розуміючи, що від нього очікуватимуть конкретних результатів. Коли лідери країн, які воюють, сідають за стіл переговорів, світ чекає на мирні рішення, саме тому Путін уникає цього.

Він, на думку Зеленського, прагне виграти час, зокрема, щоб послабити санкційний тиск, адже боїться можливих санкцій з боку Трампа, включно з митами та вторинними обмеженнями, які завдають серйозного удару по російській економіці.

"Ми говорили про це (участь Зеленського на переговорах в Будапешті, - ред.). Вони обговорять це з Путіним. Він хотів почути мою думку. Моя думка така, що ми дійсно хочемо справедливого і тривалого миру. Нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Так, він окупант, але Україна страждає і бореться. І, звичайно, як можуть бути якісь угоди без нас, про нас? Так, і я думаю, що це простіше, тому що всі ми маємо поділяти цю думку. Тому що я не впевнений, що Путін готовий просто закінчити цю війну. Я готовий. Я сказав президенту, що я готовий (їхати до Будапешту, - ред.), - резюмував Зеленський.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки

Президент Трамп надав Катару гарантії безпеки США, подібні до статті 5 НАТО. У них йдеться, що в разі нападу на Катар США прийдуть на його захист.

Коментуючи це, Зеленський зазначив, що він попросив Трампа надати аналогічні двосторонні гарантії безпеки для України.

"І, звичайно, ми хочемо деякі двосторонні гарантії безпеки, двостороннє розуміння того, що Сполучені Штати, які гарантії безпеки можуть надати Україні. І ми обговорюємо. Ми на шляху до цього результату", - резюмує він.

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни
5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Чим небезпечні переговори в Будапешті - чого чекати Україні від зустрічі Путіна і Трампа

Політолог Петро Олещук в інтерв’ю Главреду зазначив, що він не дуже вірить у зустріч Трампа та Путіна — навряд чи Путін добровільно приїде до Будапешту. Втім, ситуацію ще варто подивитися. Якщо зустріч не відбудеться або Трамп усвідомить, що Путін недоговороспроможний, тема ракет Tomahawk повернеться на порядок денний.

За словами Олещука, найбільш ймовірно, що Путін і надалі буде тягнути час, демонструючи, що здатен досягти всього самостійно, і не зацікавлений у жодних домовленостях, прагнучи лише капітуляції України.

"Та ситуація зараз змінилася, тому що мимоволі Трамп намацав слабку точку Путіна. Чому мимоволі? Ідея з Tomahawk з’явилася не в американців – із нею приїхав президент України Зеленський на зустріч із Трампом. Саме Зеленський сказав Трампу про Tomahawk, про які Трамп чув, але точно не думав у такому контексті: що в нього є ракети, які мають якусь цінність для України та становлять загрозу для Росії", - вказує політолог.

Він додав, що у США наразі є потужний аргумент для тиску на Росію, але як росіяни на нього відреагують, невідомо. Протягом найближчих двох тижнів очікується справжнє інформаційне цунамі щодо Tomahawk та переговорів, але Трамп тепер має карту для тиску на Путіна, як саме він її використає залишається невідомим.

"А щодо зустрічі. Видання Financial Times писало, що першу зустріч із Трампом Путін перетворив на історичну лекцію про Рюрика, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького. Під час другої зустрічі Путін може спробувати це повторити, тому що він продовжує жити в світі своїх ідей, концепцій, "єдиних народів" тощо. Якщо так, то ця зустріч навряд чи призведе до якихось домовленостей. Поки що ми бачимо, що позиція Трампа, яка була сформульована після зустрічі з президентом України, звелася до наступного: зупиніться там, де ви є", - резюмує він.

Олещук зазначив, що, наскільки він розуміє, Трамп мав на увазі заморожування війни на нинішній лінії фронту "тут і зараз", а всі інші питання вирішуватимуться пізніше — кимось, десь і якось. Москва наполягає на виведенні українських військ із чотирьох областей за їхніми адміністративними кордонами та проведенні "денацифікації" і демілітаризації.

На думку політолога, неясно, наскільки Трамп буде принципово відстоювати цю позицію, але вона йому здається логічною та зрозумілою. Крім того, Україна, схоже, переконала Трампа, що це найпростіший і найшвидший шлях до миру, оскільки обговорення обміну чи повернення територій одразу значно затягло б процес. Трамп прагне діяти швидко і без затримок.

"Є висока ймовірність, що ці переговори Трампа й Путіна в Будапешті, якщо навіть вони відбудуться, завершаться нічим. Бо Путін знову буде гнути своє про Рюрика і Хмельницького, Трамп у відповідь буде психувати і закликати зупинитися. І тоді на нас чекатиме новий виток історій про Tomahawk, нові пакети допомоги, 500-відсоткові мита проти Китаю тощо. Іншими словами, дуже ймовірно, що ми побачимо повторення всього того, що ми досі бачили після саміту на Алясці", - наголошує політолог.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: NBC News

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

21:36Синоптик
Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині

Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині

20:48Війна
Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики

Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики

20:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихідний

Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихідний

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Страховий стаж під загрозою: з'явилося важливе попередження Пенсійного фонду

Страховий стаж під загрозою: з'явилося важливе попередження Пенсійного фонду

Останні новини

21:36

Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

21:32

Не можна позичати і не тільки: що приховують давні забобони та прикмети про яйця

20:48

Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині

20:17

Український бітмейкер в Канаді підірвав TikTok: його музика набрала 400 мільйонів прослуховувань

20:03

Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
20:02

Цінний продукт в Україні зникає з полиць - дефіцит провокує ріст цін

19:55

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті - це політичне жахіття для ЄвропиПогляд

19:53

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни

19:43

Сніг увірветься майже у всі області: синоптики дали неочікуваний прогноз

Реклама
19:19

Не просто "три ромби": що насправді криється за філософією логотипа Mitsubishi

18:47

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

18:41

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня

18:09

Динамо має серйозні кадрові втрати: хто не вийде на поле проти Самсунспора

18:07

Після оголошення про роман: Lida Lee похвалилася ніжними поцілунками

17:40

"Він щось візьме": Трамп зробив гучну заяву про території України за підсумками війниВідео

17:25

Виноградар розкрив "козирну карту": як підготувати виноград до зими без помилокВідео

17:01

Зеленський зробив заяву про зустріч віч-на-віч з Путіним і назвав його страх

16:43

Українцям доведеться платити за перебування в США - що відомо про нові правила

16:24

FPV-дрони РФ готують несподівані удари: які три міста під особливою загрозою

16:17

Чому Путін не піде на закінчення війни - FT назвали справжню ціль Кремля в Україні

Реклама
16:14

Українцям завищували тарифи на комуналку на мільйони: кому повернуть кошти

15:42

Важкі дні вже позаду для цих знаків зодіаку: хто знайде щастя

15:33

У Парижі за сім хвилин пограбували Лувр: викрадено "безцінні коштовності"

15:27

Після підписання "мирної угоди" Трампа: війна в Ізраїлі знову відновилась

15:15

Секрет гарячих батарей: усе вирішує одна проста процедура з радіаторамиВідео

14:42

Ці дні - найхолодніші: синоптик назвала дату, коли чекати потепління

14:41

Чому найкоротший місяць в історії тривав 21 день і до чого тут Різдво - поясненняВідео

14:21

Чикатило обдурили: останні благання маніяка перед стратою і таємниця його могили

14:04

Любовний гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня

14:02

Горда мама: Леся Нікітюк уперше показала личко крихітки-сина

13:59

Україна завдала масованого удару по Росії, є "прильоти": в Генштабі розкрили деталі

13:23

Під час зустрічі Трампа і Зеленського прозвучав тривожний сигнал щодо війниВідео

12:51

"Дуже нескоро": з'явився тривожний сценарій припинення війни в УкраїніВідео

12:44

"Королівський шлейф": жінка взяла з притулку крихітне кошеня - що з нього виросло

12:43

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла РосіяВідео

12:00

"Ситуація для Росії вже критична": названо вирішальний рік для правління ПутінаВідео

11:51

Китайський гороскоп на завтра 20 жовтня: Драконам - стрес, Півням - підозри

11:51

Дрони-перехоплювачі ЗСУ змінюють правила війни: у Business Insider розкрили деталі

11:37

Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

10:50

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Реклама
10:49

РФ вдарила по Україні десятками БпЛА: є прильоти, поранені та руйнуванняФото

10:49

У Києві відбувся 11-й Київський міжнародний економічний форум: "Ukraine 2.0: The Power of People" актуально

10:42

Чим завершиться чергова серія перемовин між Трампом і Путіним?Погляд

10:33

Чому 20 жовтня не можна купати маленьких дітей: яке церковне свято

09:56

Україна з Трампом нічого не втратила, бо не можна втратити те, чого немаєПогляд

09:52

Смертельні удари ножем у голову: в Ірландії підліток убив 17-річного українця

09:45

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 жовтня: Левам - неочікувана зустріч, Дівам - великі зміни

09:23

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 жовтня (оновлюється)

09:13

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Водоліям - можливість, Дівам - гроші

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти