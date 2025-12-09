Крах плану Трампа: у WP розповіли, що змінила заява Зеленського про території

Україна і Європа наполягають на припиненні вогню вздовж поточної лінії фронту.

https://glavred.net/war/krah-plana-trampa-v-wp-rasskazali-chto-izmenilo-zayavlenie-zelenskogo-o-territoriyah-10722551.html Посилання скопійоване

Заява Зеленського про території може означати крах плану Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Ключове:

Зеленський заявив, що Україна не віддасть жодної території

Європейські лідери підтримують позицію Києва та вимагають гарантій безпеки

Україна й союзники домагаються припинення вогню без територіальних поступок Росії

Україна не розглядатиме жодних варіантів, що передбачають передачу своїх територій. Про це президент Володимир Зеленський заявив після зустрічей із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Його слова фактично нівелюють ключову вимогу Росії, яку президент США Дональд Трамп включив у свій новий план припинення війни.

відео дня

"Ми не маємо права нічого віддавати"

Зеленський наголосив, що українська держава керується національним законодавством, міжнародним правом і моральним обов’язком — жодна частина країни не може бути предметом торгу. За даними The Washington Post, така позиція може стати критичним ударом по американській ініціативі, яку критики назвали надто вигідною для Кремля.

Президент уточнив, що з початкового варіанту плану вже прибрали "відверто антиукраїнські положення", що свідчить про готовність Києва до переговорів. Однак питання територій залишається непорушним.

Європа на боці України

Європейські лідери, з якими Зеленський проводив консультації в Лондоні, повністю поділяють цю позицію. Вони переконані, що Росії не можна дозволити силою змінювати міжнародні кордони. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив: будь-яка угода має містити "жорсткі гарантії безпеки" для України.

Україна та ЄС наполягають на припиненні вогню вздовж поточної лінії фронту, тоді як Москва відмовляється від такого варіанту.

Захід шукає єдину позицію

За інформацією ЗМІ, Київ і європейські столиці вже висловлювали занепокоєння щодо початкової версії плану Трампа, яка, на їхню думку, надто враховувала інтереси Росії. Саме тому союзники запропонували низку правок, зокрема виключення пунктів, неприйнятних для України або таких, що потребують ширшої підтримки НАТО та ЄС.

Один із високопосадовців у Києві зазначив, що пропозиція США "стає ближчою до прийнятної", але переговори ще далекі від завершення.

За словами WP, Зеленський чітко дав зрозуміти: Україна не відмовиться від своїх земель — ні заради швидшого миру, ні заради компромісів Вашингтона, ні під тиском російського наступу. Київ очікує, що Захід сформує єдину, тверду та скоординовану позицію щодо майбутніх переговорів.

Чи є у Трампа важелі впливу на РФ та Україну - думка експерта

Політичний експерт Максим Розумний у коментарі Главреду зазначив, що у Дональда Трампа майже не залишилося великих важелів впливу на Україну. Відмова США від дипломатичної підтримки та тиску на Росію теж стане сильним ударом для України.

Він уточнив, що це не стосується фінансової чи військової допомоги - зброя та ресурси залишаються важливими. Водночас ключове значення має інтерес Трампа до української теми, яка досі перебуває у центрі американської політики.

"Сценарій, за якого Трамп просто втратить інтерес, переключиться на інші теми, і війна стане тільки нашою війною, небезпечний. Така ситуація зменшує тиск на Путіна і на Росію, і, відповідно, наша позиція стає більш вразливою: ми опиняємося в процесі, з якого для нас немає хорошого виходу", - сказав Розумний.

Мирні перемовини - останні новини

Раніше Главред розповідав, що США, Україна та Росія не досягли єдиного бачення у переговорах. Ключовим "каменем спотикання" залишається питання Донбасу.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на "мирний план". При цьому президент України Володимир Зеленський навіть не читав його.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що російський президент Володимир Путін не розглядатиме жодного перемир’я, доки переконаний, що Захід може "здатися" або не матиме достатньої рішучості підтримувати Україну.

Інші новини за темою:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред