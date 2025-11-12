Провалили війну в Україні: в РФ визнали, що країна на межі катастрофи і розпаду

Ідеолог російської агресії проти України зняв рожеві окуляри і побачив реальну картину ситуації в РФ.

Гіркін вважає винним у провалі РФ на міжнародній арені Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/strelkovii

Що сказав Гіркін:

Росія стала об'єктом на світовій арені

В РФ мало часу, щоб вийти з війни в Україні

Росія на межі великої катастрофи, що може закінчитися розпадом країни

Країна-агресорка Росія продовжує війну проти України попри те, що сама опинилася в жахливому становищі і перемога, найімовірніше, їй не світить.

Це почали розуміти навіть найвідданіші патріоти РФ, як от терорист Ігор Гіркін, який відбуває покарання у російській в'язниці. У його Telegram поплічники опублікували новий лист Гіркіна, у якому він пророкує Росії розпад.

Росія втратила вплив на міжнародній арені

Російський терорист висловив побоювання, що у найближчий час США можуть відмовитися від прямого протистояння з Китаєм, а замість цього вдарять по Росії за допомогою України.

При цьому Гіркін вважає, що такому сценарію посприяв сам Кремль, адже він втратив вплив на світові процеси. В'язень звинувачує кремлівського диктатора Володимира Путіна в тому, що Росія стала об'єктом світової політики, а не суб'єктом.

У Кремля обмежений час для виходу з війни проти України

Гіркін також згадав необхідність виходити з війни в Україні, бо для цього залишилося не так багато часу. А все тому, що економіка Росії зараз "на волосині від катастрофи".

"Катастрофа в тому чи іншому вигляді вже давно неминуча, і може йтися лише про більш менш успішне подолання її наслідків", - наголосив він.

Російський терорист підкреслив, що перемога у війні не гарантує РФ ніякої стабільності, а поразка взагалі може призвести до розпаду країни.

Коли може закінчитися війна в Україні - прогноз експерта

Главред писав, що на думку військового експерта Івана Ступака, війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться якихось надзвичайних подій.

Мова йде про масштабні природні катастрофи, техногенні аварії чи непередбачувані обставини, що могли б різко змінити ситуацію. На його думку, цілком реалістичний сценарій, що до цього часу Росія, ймовірно, не досягне значних успіхів на фронті й наштовхнеться на потужну українську оборону.

Водночас Україна зможе розгорнути власне виробництво ракет і завдати удару по нафтовій галузі РФ, позбавивши її 30-50% доходів, що негативно вплине на фінансування армії та призведе до нестачі особового складу.

Розпад Росії - останні новини

Раніше Главред писав, що є чітка послідовність подій, які повинні відбуватися, щоб призвести до закінчення війни. Війна не зможе закінчитися, поки не розпадеться країна-агресорка Росія.

Напередодні ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман заявив, що Росія має повторити долю Радянського Союзу і розвалитися на декілька окремих держав.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов казав, що Російська Федерація повинна припинити існування. Але треба, щоб Росія, як країна, залишилася - побудувала адекватну державу і відпустила народи, які хочуть жити самостійно.

Про персону: Ігор Гіркін Ігор Гіркін - російський терорист, військовий, воєнний злочинець, блогер, ідеолог Білого руху, письменник, відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, пише Вікіпедія. Учасник російської війни проти України в Криму, на Донбасі та під час вторгнення 2022 року на боці Росії, а також низки інших війн: у Придністров'ї (Молдова), Боснії, Чечні. Керівник терористичного угруповання "Новоросія" з 2014 року, глава "Комітету 25 січня". Колишній ватажок терористичного проросійського військового угрупування "Народне ополчення Донбасу".

