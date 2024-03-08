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Ракети Taurus і війська ФРН в Україні: у Берліні зробили заяву

Андрій Ганчук
8 березня 2024, 15:21
Союзники України підтримують посилення військової допомоги Києву у вигляді виділення боєприпасів і грошових коштів, сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
Пісторіус, війська НАТО
Ніхто на Заході поки що не готовий відправити війська в Україну - Пісторіус / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Defense Visual Information Distribution Service

Офіційний Берлін поки що виключає можливість відправки своїх військ на територію України. Німеччина не стане партією війни, зокрема й тому вона не постачає Києву ракети Taurus. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Як повідомляє FAZ, під час візиту до Гельсінкі він розповів, що дискусії щодо розміщення західних військ тривають. Проте їх потрібно припинити.

"Ніхто насправді не хоче, щоб сухопутні війська були в Україні. Зараз про це триває дискусія, але є вирішальна межа. Тому ми повинні припинити це на цьому етапі. Ми не станемо партією війни. Саме тому Taurus ще не доставили", - додав Пісторіус.

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Крім того, глава Міноборони ФРН вважає, що далекобійні ракети не стануть вирішальним озброєнням у війні.

Ракети Taurus і війська ФРН в Україні: у Берліні зробили заяву
Коротко про ракету Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Позиція Фінляндії щодо військ в Україні

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккяне також сказав, що війська країни не будуть розміщені в Україні. За його словами, союзники мають зосередитися на наданні військової техніки Києву.

"Але всі підтримують збільшення допомоги у формі зброї, боєприпасів і грошей, і саме на цьому ми повинні тепер зосередитися", - наголосив Борис Пісторіус.

Війська НАТО в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправки військ країн Заходу в Україну. Втім, він також уточнив, що поки що в Європі немає консенсусу з цього питання. Пізніше Макрон додав, що він лише не відкинув таку можливість.

Представник комуністичної партії Фаб'єн Руссель сказав, що Макрон припустив введення військ Франції в Україну в разі прориву окупантів Росії на Київ або Одесу. Як уточнив Руссель, Макрон показував парламентаріям на карті напрямки потенційного удару РФ.

Війська НАТО могли б опинитися в Україні, вважає президент Чехії Петр Павел. Він закликав Захід не обмежувати можливість надання підтримки Києву.

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війна Росії та України Борис Пісторіус Ракети Taurus
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