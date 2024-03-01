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"Росія знає наслідки": у НАТО прямо відповіли на ядерні погрози Путіна

Руслана Заклінська
1 березня 2024, 20:25
Заяви Росії про застосування ядерної зброї дуже небезпечні, володіння такою зброєю вимагає стриманості, заявив заступник генсека НАТО.
'Росія знає наслідки': у НАТО прямо відповіли на ядерні погрози Путіна
Погрози РФ ядерною зброєю небезпечні та безвідповідальні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, wikipedia.org, nato.int

Представники РФ протягом останніх двох років систематично погрожують ядерною зброєю. Заяви російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах, заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, пише El Pais.

"Ми спостерігаємо подібне використання ядерних погроз з боку російських лідерів протягом щонайменше двох років, відтоді, як почалася війна в Україні. І це від такої ядерної наддержави, як Росія", - сказав він.

Джоане зазначив, що володіння ядерною зброєю вимагає стриманості, а такі заяви Кремля є вкрай безвідповідальними. У НАТО вважають, що погрози ядерною зброєю - це частина арсеналу РФ для впливу на політичну ситуацію і психологічний тиск.

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"Ми не бачимо безпосередньої загрози застосування Росією такої зброї. Але такі заяви дуже небезпечні, оскільки підривають довіру в галузі ядерної зброї. Росія знає наслідки такого розвитку подій", - додав заступник генсека НАТО.

За його словами, маніпуляції ядерною зброєю є спробою Путіна виступити проти Заходу та виправдати свою війну в Україні як "війну цивілізацій". Також лідер Кремля може викоритовувати погрози, щоб виправдати твердження про те, що Захід хоче знищити Росію, що є повною нісенітницею, наголосили в НАТО.

'Росія знає наслідки': у НАТО прямо відповіли на ядерні погрози Путіна
Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Погрози російського диктатора

Як повідомляв Главред, 29 лютого президент країни-агресорки Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили у повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон".

Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він наголосив, що Росія також має зброю, що може вражати цілі на території Заходу, включаючи ядерну. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні.

Крім цього, політичний аналітик Володимир Горбач стверджує, що погрози Путіна є "останнім аргументом" у його арсеналі. Однак це психологічне залякування, а не реальна загроза, оскільки немає явної причини для застосування ядерної зброї.

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НАТО Володимир Путін ядерна загроза ядерна ракета
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