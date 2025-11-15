Запаси вичерпано: КНДР урізала постачання снарядів Росії, деталі

Ключові тези:
- КНДР скоротила постачання снарядів Росії
- Деякі поставки були зафіксовані лише в жовтні
- Половина поставлений снарядів була дуже старою
У цьому році Північна Корея більш ніж удвічі скоротила постачання снарядів країні-агресору Росії і передавала застарілі, оскільки Пхеньян вичерпав свої запаси. Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю Reuters.
Зазначається, що поставка мільйонів артилерійських снарядів з Північної Кореї допомогла Росії підтримувати інтенсивність вогню на полі бою в 2024 році, але цього року їх кількість скоротилася більш ніж удвічі.
Він навів дані про загальний обсяг поставок 6,5 мільйона артилерійських снарядів до Росії з Північної Кореї з 2023 року, яка скористалася можливістю налагодити тісні зв'язки з Кремлем після вторгнення Росії в Україну.
За словами Скібіцького, у вересні не було зафіксовано поставок снарядів з Північної Кореї, але деякі були зафіксовані в жовтні.
Заступник начальника ГУР наголосив, що приблизно половина снарядів, поставлених Пхеньяном, були настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в Росії для модернізації.
Як КНДР допомагає РФ
Високопоставлений офіцер Повітряних сил ЗСУ у коментарі The Times говорив, що країна-агресорка Росія допомагає Північній Кореї модернізовувати балістичні ракети KN-23, якими Москва завдає ударів по Україні.
Відомо, що Росія розраховує отримати 150−200 таких ракет впродовж поточного року.
Участь КНДР у війні - останні новини
Як повідомляв Главред, Кремль до кінця поточного року планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників для роботи на підприємствах окремої економічної зони Алабуга в Татарстані.
Також відомо, що близько 10 тисяч військових із Північної Кореї перебувають поблизу російсько-українського кордону. Вони виконують охоронні завдання.
Крім того, після двомісячної перерви країна-агресор Росія може відновити таємне постачання озброєнь із Північної Кореї. На це вказують свіжі супутникові знімки, які зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.
Про персону: Вадим Скібіцький
Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.
