Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Запаси вичерпано: КНДР урізала постачання снарядів Росії, деталі

Марія Николишин
15 листопада 2025, 08:54
1078
Відомо, що снаряди з КНДР потрібно ще відправляти на заводи в Росії для модернізації.
Запаси вичерпано: КНДР урізала постачання снарядів Росії, деталі
КНДР зменшила постачання снарядів Росії / колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • КНДР скоротила постачання снарядів Росії
  • Деякі поставки були зафіксовані лише в жовтні
  • Половина поставлений снарядів була дуже старою

У цьому році Північна Корея більш ніж удвічі скоротила постачання снарядів країні-агресору Росії і передавала застарілі, оскільки Пхеньян вичерпав свої запаси. Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю Reuters.

Зазначається, що поставка мільйонів артилерійських снарядів з Північної Кореї допомогла Росії підтримувати інтенсивність вогню на полі бою в 2024 році, але цього року їх кількість скоротилася більш ніж удвічі.

відео дня

Він навів дані про загальний обсяг поставок 6,5 мільйона артилерійських снарядів до Росії з Північної Кореї з 2023 року, яка скористалася можливістю налагодити тісні зв'язки з Кремлем після вторгнення Росії в Україну.

За словами Скібіцького, у вересні не було зафіксовано поставок снарядів з Північної Кореї, але деякі були зафіксовані в жовтні.

Заступник начальника ГУР наголосив, що приблизно половина снарядів, поставлених Пхеньяном, були настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в Росії для модернізації.

Як КНДР допомагає РФ

Високопоставлений офіцер Повітряних сил ЗСУ у коментарі The Times говорив, що країна-агресорка Росія допомагає Північній Кореї модернізовувати балістичні ракети KN-23, якими Москва завдає ударів по Україні.

Відомо, що Росія розраховує отримати 150−200 таких ракет впродовж поточного року.

Запаси вичерпано: КНДР урізала постачання снарядів Росії, деталі
Ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні - останні новини

Як повідомляв Главред, Кремль до кінця поточного року планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників для роботи на підприємствах окремої економічної зони Алабуга в Татарстані.

Також відомо, що близько 10 тисяч військових із Північної Кореї перебувають поблизу російсько-українського кордону. Вони виконують охоронні завдання.

Крім того, після двомісячної перерви країна-агресор Росія може відновити таємне постачання озброєнь із Північної Кореї. На це вказують свіжі супутникові знімки, які зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.

Читайте також:

Про персону: Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини КНДР ГУР постачання зброї війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

10:28Україна
Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

09:21Світ
Трамп заразився від Путіна "побєдобєсієм": В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світу

Трамп заразився від Путіна "побєдобєсієм": В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світу

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Важко навіть повірити: які українські прізвища складаються лише з однієї букви

Важко навіть повірити: які українські прізвища складаються лише з однієї букви

Останні новини

10:47

Які хмари попереджають про дощ і сніг: як "читати" небо

10:46

Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор

10:28

Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

09:55

Чого чекати від курсу долара та євро з понеділка: банкір назвав реальну ситуацію

09:25

Вінтаж з підступом: які речі не можна купувати в секонд-хенді

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
09:21

Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

09:00

Трамп заразився від Путіна "побєдобєсієм": В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світу

08:54

Запаси вичерпано: КНДР урізала постачання снарядів Росії, деталі

07:52

Десятки вибухів та яскраве зарево: дрони атакували важливий завод РФ у РязаніВідео

Реклама
06:10

З ким Казахстан?Погляд

06:10

Що чекає Україну зовсім скороПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

05:18

Як визначити погоду взимку за кісточкою хурми: дивовижний метод предків

04:30

Доля підготувала зміни: які знаки зодіаку скоро знайдуть справжнє кохання

03:40

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

03:13

Як можна довго зберігати часник на кухні: хитрий трюк з сіллю

02:36

Жест ввічливості може обійтися дорого: коли заборонено вмикати "аварійку"

01:46

Що колір ваших очей говорить про вашу особистість: психологічне значення відтінків

01:40

Вибух у космосі: вчені попередили про загрозу знищення цілих планет

01:04

Що буде з цінами на молочку до кінця року: експерт дав прогноз

Реклама
14 листопада, п'ятниця
23:44

Україна і Росія можуть "розіграти" корейський сценарій: експерт назвав умову

23:28

Втрата страхового стажу: у Пенсійному фонді зробили важливе попередження

23:24

"Я не відчуваю": Тарас Цимбалюк прийняв несподіване рішення на церемонії троянд

22:30

Про хитрість мовчать досвідчені сантехніки: іржа зникне з одним засобомВідео

22:08

Росія атакувала Україну ракетами: в бік Старокостянтинова летіли "Кинджали"

22:05

Обов'язково прати в гарячій воді: названо чотири речі

21:40

"Значна частина йде на експорт": на скільки подорожчає олія до кінця року

21:40

Після втрати коханого: рідкісний вихід Сандри Буллок на публіку

21:31

Під загрозою міста-мільйонники: Жданов назвав цілі нових ударів РФ

21:13

10 хвилин роботи: чоловік показав, як зробити, щоб батарея гріла кращеВідео

21:05

У Раді пропонують заборонити виїзд за кордон частині українців - що відомо

20:58

Гетманцев став на захист чиновника НБУ Олійника, звинуваченого у корупції

20:43

Зізналася: чому Тарас Цимбалюк відправив додому фаворитку

20:40

Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідьВідео

20:33

"Електроенергії може не бути днями": названо регіони, яким загрожує блекаут

20:08

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025 новини компанії

20:02

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

19:55

Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

19:34

Головоломка для людей з орлиним оком: знайдіть вишню без черв'яка за 30 секунд

19:30

РФ вдарила по Сумах рідкісною ракетою: Ігнат назвав несподівану причину

Реклама
19:25

Покровськ на межі падіння: у Sky News назвали причину і розкрили найгірший сценарій

19:10

Одна з найбільш масованих атак росіян на Київ: деталіПогляд

19:01

"Найбільша загроза": експерт розповів, куди буде цілити РФ ракетами і дронами

18:51

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графікиВідео

18:42

Клієнтка ПриватБанку залишилася без копійки в кишені за кілька хвилин: у чому причина

18:36

Підірвали Транссиб і пустили поїзд під укіс: деталі спецоперації ГУР

18:25

Потужний вітер, зливи та похолодання: погода різко зміниться найближчими днями

18:18

Не просто пакування: чому насправді апельсини продають у червоних сітках

18:18

Блогер із Миколаєва став найкращим автором TikTok - чим він відомийВідео

18:01

Годин зі світлом стане більше: нові графіки обмежень на 15 листопада

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти