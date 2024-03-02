Ракети Балтії на 300 км і страх у Путіна: експерт назвав сценарії відповіді НАТО Росії

Можлива атака Росії на країни Балтії та Фінляндію буде війною, в якій країна-агресор отримає потужні удари по своїй території, вважає Валентин Бадрак.

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Зіткнення з глобальними атаками лякає Путіна - Бадрак / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Якщо Росія нападе на Латвію, Литву, Естонію або Фінляндію, вона отримає ракетні удари по своїй території. Країни Балтії вже отримують ракети дальністю 300 кілометрів. Йтиметься про нелінійну війну, яка лякає Володимира Путіна. Про це заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що країни Балтії у військовому плані навряд чи боєздатні, проте у них з'являється зброя, яка допоможе завдати по Росії ударів у відповідь.

"Самі по собі країни Балтії справді слабкі, бо географічно не мають глибини. Тому саме там розташовані натівські гарнізони, і є готовність НАТО їх захищати. Все залежить від багатьох чинників, зокрема, раптовості. Наприклад, країни Балтії зараз отримують ізраїльські ракети Blue Spear. Ці ракети здатні на великій відстані (300 км) знищувати як російські кораблі, так і російські об’єкти вглибині російської території. Тому питання – наскільки масовано здатний НАТО відповісти", - зазначив Бадрак.

За його словами, якщо Росія піде на військову агресію проти країн Балтії та Фінляндії, вона наразиться на нелінійну війну, яка включатиме суттєву реакцію.

Дивіться чат із Валентином Бадраком на Главреді:

"Наступ Росії на країни Балтії, Польщу або Фінляндію не буде лінійною війною, як із Україною. В разі російського наступу одразу відбудуться удари по багатьох об’єктах вглибині РФ, і це буде не психологічний тиск, як наші дрони з маленькою бойовою частиною, а потужні ракетні удари. Якщо балтійські країни мають ракети дальністю 300 км, то крилаті ракети з літаків матимуть набагато більшу відстань, і атаки російських об’єктів будуть глобальними", - пояснив експерт.

Також він додав, що подібні перспективи лякають Путіна.

"Зіткнення з глобальними атаками лякає Путіна. Він вивчає, чи може він розраховувати на лінійну війну, бо йому вигідна саме така війна за радянськими лекалами, де він буде класти мільйони росіян, розповідати, що йде війна за матінку-Росію, а при цьому виживати", - наголосив Валентин Бадрак.

Загроза війни Росії та НАТО

У НАТО вирішили провести найбільші за 40 років військові навчання під назвою Steadfast Defender 2024. За даними західної преси, блок репетирує запуск 5-ї статті та відбиття нападу РФ. Маневри, в яких задіяно до 90 тисяч військових, триватимуть до кінця травня.

Країни Балтії готуються до відбиття військової агресії Росії - вони будують лінію оборони з бункерів. Естонські журналісти пишуть, що такі укріплення мають допомогти стримати потенційного ворога до прибуття основних сил Північноатлантичного альянсу.

Міністр оборони Данії Лунд Поульсен заявив, що країна отримала дані про загрозу нападу РФ на НАТО. Згідно з цією інформацією, агресія може відбутися за 3-5 років.

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

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