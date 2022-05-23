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Ракети "Гарпун" і нові вертольоти: Україна отримає потужну військову допомогу

23 травня 2022, 20:09

Москва спробувала кинути виклик світовому порядку і вільному миру, але захід буде далі протистояти їй.

військова допомога
Військова допомога / twitter.com/DeptofDefense

Міністр оборони США Ллойд Остін розкрив домовленості щодо постачання зброї Україні від міжнародної групи підтримки в війні проти РФ.

Як повідомив в Twitter журналіст Кейтлін Дорнбос, Остін анонсував передачу Данією протикорабельні ракети "Гарпун" і пускову установку для захисту українського узбережжя.

Чехія удостоїлася подяки за допомогу ударними вертольотами, танками і ракетними системами.

"Кілька країн оголосили про нові пожертвування критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів, зокрема, Італія, Греція, Норвегія і Польща. Всього за 4 тижні після зустрічі Контактної групи в Рамштайні динаміка допомоги і поставок була видатною. І після сьогоднішнього обговорення я радий повідомити про наші зусилля для просування вперед", - заявив Остін.

За його словами, всі союзники України чітко розуміють справжні наміри Росії. Москва спробувала кинути виклик світовому порядку і вільному миру, але захід буде далі протистояти їй.

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Військова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що Вашингтон збирається прискорити доставку силам оборони України великої кількості артилерійських боєприпасів, адже запеклі наземні бої ЗСУ з військами Росії за Донбас можуть початися вже найближчими днями. У США припускають, що стратегія РФ полягає в перекиданні зброї і військ, які знаходилися на півночі, на схід країни, після чого відсікти українські військові підрозділи.

Також раніше повідомлялося, що дипломати країни-агресора на нинішньому тижні направили владі США офіційну ноту протесту. У документі йдеться про те, що постачання Західної зброї Україні нібито можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

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