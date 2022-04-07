Системи ППО, протитанкова і важка зброя: НАТО обговорить постачання військової допомоги Україні

Йенс Столтенберг / Reuters

У четвер, 7 квітня, міністри закордонних справ країн НАТО обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема важкої зброї.

Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання, передає Європейська правда.

За його словами, є "нагальна потреба далі підтримувати Україну".

"На нашій зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО пізніше, я впевнений, що ми обговоримо потребу більшої кількості систем ППО, протитанкової зброї, легкої, але також важкої зброї, і багато інших видів підтримки України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що союзники постачають зброю Україні для забезпечення її права на самооборону.

Нагадаємо, американське виданням The New York Times з посиланням на високопоставленого західного чиновника писало, що НАТО прагне працювати з Києвом так, щоби зробити Україну "незручною для Росії". Суть в тому, щоб озброїти й навчити українців так добре, щоби Путін не захотів повторити спробу вторгнення в Україну.

5 квітня стало відомо, що президенту США Джо Байдену надали запит від трьох десятків американських конгресменів, в якому вони вимагають надати Україні більше зброї для захисту від російської агресії. Зокрема, законодавці Сполучених Штатів закликали надати ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче відправити Збройним силам України зброю, необхідну для ефективного захисту Одеси. Таким чином Лондон хоче зірвати плани президента країни-агресора Володимира Путіна захопити південь України.

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