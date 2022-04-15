Росія погрожує США "непередбачуваними наслідками" через постачання зброї Україні - Washington Post

Солдат з ПТРК Javelin на Майдані Незалежності / УНІАН

Дипломати країни-агресора, Росії, на нинішньому тижні направили владі США офіційну ноту протесту. Як повідомляє авторитетне американське видання The Washington Post, у документі йдеться про те, що постачання Західної зброї Україні нібито можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Повідомляється, що ноту протесту подали після того, як президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на 800 мільйонів доларів США, в який входить далекобійна артилерія, дрони, мобільні зенітні і протитанкові засоби.

Крім того, трохи раніше США прямо сприяли відправці в Україну системи ППО великої дальності ‒ в тому числі пускові установки С-300 із запасів армії Словаччини.

"Те, що росіяни говорять нам в приватному порядку - це те ж саме, що ми говорили світу публічно - що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним", - заявив високопоставлений чиновник Білого дому журналістам.

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Нагадаємо, раніше керівник Міністерства оборони ФРН Крістіні Ламбрехт заявила, що офіційний Берлін досяг межі з постачання Україні зброї із запасів Бундесверу - німецької армії. Про це вона розповіла в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

"Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Що стосується поставок зі складів Бундесверу, то я повинна чесно сказати: ми зараз досягли межі. Тому що війська повинні як і раніше бути в змозі гарантувати національну оборону і оборону Альянсу", – сказала вона.

При цьому, за словами Ламбрехт, зокрема, німецька військова промисловість цілком може поставляти зброю безпосередньо.

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