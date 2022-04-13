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Нададуть авто Humvee і БПЛА: США планують розширити військову допомогу Україні – The Washington Post

13 квітня 2022, 11:34

У новий пакет військової допомоги готуються включити ще низку пунктів, серед яких, зокрема,  безпілотники і позашляховики.

Humvee
США планують надати Україні позашляховики Humvee/ amgeneral.com

Сполучені Штати Америки готові розширити різновид озброєнь, який нададуть Україні для захисту від Росії у межах нового пакету військової допомоги. Так, у список готуються додати ще броньовані позашляховики Humvee і дрони.

Американське Міноборони розглядає можливість надати Україні також інше важкого озброєння, проте щодо інших позицій остаточне рішення ще не прийняте. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських чиновників.

За словами цих чиновників, новий пакет допомоги може становити 750 мільйонів доларів.

У Вашингтоні також розглядають можливість надати гармати, гаубиці, безпілотники берегової оборони та захисні костюми для захисту у разі хімічної, біологічної або ядерної атаки.

Зазначається, що представники України також нещодавно зустрілися з виробником безпілотників Reaper і Predator.

Інформацію про те, що США готуються виділити ще 750 млн доларів військової допомоги Україні для протистояння Росії, підтвердили джерела у Білому домі і виданню Reuters. Очікується, що в США заявлять про це уже в середу, 13 квітня.

Обладнання можуть профінансувати за допомогою Президентського органу вилучення коштів. Таким чином американський президент може дозволити передачу статей і послуг з акцій США навіть без схвалення Конгресу, якщо є надзвичайна ситуація. При цьому джерела видання кажуть, що остаточні рішення про те, що саме буде надано Україні, ще приймаються.

Що відомо про позашляховики Humvee

Humvee (відомі також як HMMWV – англ. The High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) – це високомобільні багатоцільові військові авто. Їх випускає американська компанія AM General.

У США такі авто прийняли на озброєння у 1980-х роках. Після цього на базі автмообіля було створено різні модицікації, зокрема – основна військова машина, легка вантажівка, автомобіль швидкої, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини тощо.

Військова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що скоро Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, планується надати безпілотники, ракетні системи з лазерною системою наведення та зброю. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляло CNN.

У пакеті допомоги, який отримає Україна, будуть:

  • Ракетні системи з лазерним наведенням,
  • Тактичні безпілотні літальні системи Switchblade,
  • Безпілотні повітряні системи Puma,
  • Засоби протидії безпілотним літальним системам;
  • Броньовані високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби,
  • Нестандартні боєприпаси малого і великого калібру,
  • Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика,
  • Тактичні безпечні системи зв'язку,
  • Нестандартні кулемети.

Крім цього, пакет передбачає, що США надаватимуть комерційні послуги супутникових знімків. Також Україні нададуть медобладнання, польове обладнання і запасні частини.

При цьому американські законодавці нещодавно закликали Байдена, щоб США надало Україні для захисту від РФ винищувачі, протикорабельні ракети і ракети класу "земля-повітря".

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