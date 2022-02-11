Відразу вісім країн закликало своїх громадян покинути Україну на тлі загрози вторгнення Росії

Іноземців просять тікати з України / Reuters

Відразу вісім країн закликали своїх громадян відмовитися від поїздок в Україну.

Йдеться про Чорногорію, Японію, Південну Корею, Норвегію, Ізраїль, Північну Македонію та Естонію.

Відповідні рекомендації опублікували Міністерства закордонних справ вищезазначених країн.

Влада цих держав закликає своїх громадян утриматися від поїздок в Україну і евакуює сім'ї дипломатів. Зокрема, Ізраїльських.

Також у рекомендаціях йдеться, що громадянам рекомендують переглянути необхідність перебування в Україні та "уникати наближення до зон підвищеної небезпеки".

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Наприклад, ось, що пише Ізраїль:

"МЗС рекомендує громадянам Ізраїлю утриматися від поїздок в Україну. ... Слідом за оприлюдненням попередження про поїздки в Україну, МЗС Ізраїлю прийняв рішення про евакуацію сімей Ізраїльських дипломатів", - йдеться в повідомленні

Дипломати інших країн вважають ситуацію в Україні непередбачуваною.

Нагадаємо, Україна зажадала від Російської Федерації роз'яснення з приводу військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь у Кремля є 48 годин.

Також раніше міністр заявив, що головне питання на вчорашній зустрічі радників нормандської четвірки в Берліні стосувалося вимоги РФ, щоб Україна вела прямі переговори з контрольованими Росією бойовиками на Донбасі. Однак українська влада відкинула его.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські видання Washington Post і New York Times нещодавно опублікували новий можливий сценарій Росії щодо військового вторгнення в Україну.

Журналісти з посиланням на джерела в Конгресі і розвідці повідомили, що Москва в пошуках приводу для операції проти української держави готує неправдиві відеоматеріали з, мовляв, "нападом українців" на російськомовне населення на сході України.

Інформація була підтверджена офіційно Вашингтоном.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що подібні дані вже публікувалися західними ЗМІ, але "так нічого і не відбувалося".

В уряді Великобританії з упевненістю вважають, що Росія шукає привід для військового вторгнення на територію України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи ситуацію, заявив, що інформацію про можливий новий план РФ проти України Київ отримав від Вашингтона ще до офіційних заяв. На його думку, від російської держави можна чекати будь-яких небезпечних сценаріїв.

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