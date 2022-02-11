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"Тир у полі": російські танки застрягли в багнюці під Ростовом

11 лютого 2022, 12:49

Відео того, як танки ЗС РФ "потонули" в багнюці у полі, опублікував блогер Анатолій Штефан. Кадри спровокували безліч іронічних коментарів.

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Російські танки не можуть зрушити з мокрої землі / скріншот

У Мережу потрапило відео, як в Ростовській області російські танки застрягли в болоті.

11 лютого там проходять військові навчання зі стріляниною танків, бойових машин піхоти та артилерії.

Відео того, як танки ЗС РФ "потонули" в багнюці в полі, опублікував в Twitter український ветеран війни та блогер Анатолій Штефан (Штірліц)

"Пишуть, попередньо, що богатирі в Ростовській області знову не доїхали!",- підписав своє відео автор.

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Як видно на ролику, допомагає техніці вибратися із бруду екскаватор.

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Українці залишили під відео іронічні коментарі: "Щось пішло не так", "Тир у полі", "А говорили, що танки бруду не бояться...".

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Як повідомляв Главред, 10 лютого в Білорусі стартували російсько-білоруські військові навчання Союзна рішучість-2022.

До навчань залучили органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу РФ. Триватимуть навчання до 20 лютого.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман назвала навчання Союзна рішучість "ескалацією, але ніяк не деескалацією".

Тим часом Росія продовжує перекидати війська й техніку до Білорусі та анексованого Криму. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.

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