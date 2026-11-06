'Це небезпечно': Зеленський виступив проти 'великої угоди' Трампа

Президент наголосив, що Росія не демонструє готовності закінчувати війну, а 10-11 листопада в Абу-Дабі стартує новий раунд переговорів.

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Зеленський відреагував на ідею Трампа про нову систему безпеки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви:

Зеленський не знає всіх деталей пропозиції Трампа

Росія не готова говорити про завершення війни

Україна не готова до формату Ялти-2

Ідея президента США Дональда Трамп почати з нової архітектури безпеки в Європі, поки країна-агресорка Росія не хоче говорити про завершення війни, є небезпечною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

За словами глави держави, з боку Москви немає жодних сигналів про готовність до миру. Саме тому розмови про нову систему безпеки в Європі без завершення війни він вважає ризикованими.

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"Я не бачу жодних демонстрацій і сигналів з боку Росії, що вона готова щось робити. Думаю, саме тому це небезпечно. Коли вони не хочуть говорити про те, як закінчити цю війну, я маю на увазі Росію, а хочуть почати з нової архітектури безпеки в Європі, - це небезпечно", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що хоча Україна не є членом ЄС і НАТО, такі пропозиції несуть ризики для всіх європейців.

"Ми всі живемо в Європі. Ми не хочемо, щоб була Ялта-2. Ми не готові до такого формату. Ми не хочемо, щоб Росія розділила нас", - сказав президент.

Ялтинська конференція 1945 року за участю лідерів СРСР, США та Великої Британії фактично закріпила поділ Європи на сфери впливу. Зеленський переконаний, що суверенітет і територіальна цілісність мають бути пріоритетом для будь-якої незалежної держави.

"Якщо ви хочете бути вільною, демократичною країною, вам потрібно, щоб щонайменше поважали ваш суверенітет і територіальну цілісність", - додав він.

Що пропонують у Вашингтоні

Напередодні Трамп заявив, що в межах завершення війни в Україні може бути досягнуто масштабної угоди, яка вийде за межі України. За його словами, вона, можливо, торкнеться всієї Європи.

Ці слова прозвучали після того, як 5 листопада Трамп зустрівся з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. Зміст розмови американський президент розкривати відмовився.

Спецпосланець Трампа Джаред Кушнер заявив, що США прагнуть не лише припинити війну в Україні, а й створити архітектуру безпеки, яка не допустить повторних бойових дій. Спецпредставник Стів Віткофф тим часом анонсував тристоронні переговори України та Росії за посередництва США, які пройдуть 10-11 листопада в Абу-Дабі.

Сторони мають обговорити повоєнні заходи безпеки, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру. У Кремлі ж заявили, що жодних європейських пропозицій щодо спільної архітектури безпеки не отримували.

Хроніка заяв Трампа про війну / Інфографіка: Главред

Чи може Росія використати переговори проти підтримки України

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль не здатен швидко зламати оборону України наявними силами, тому робить ставку на інше.

"Так, є якісь просування, захоплення окремих кварталів або сіл, але все це не можна видати за великі перемоги. Тому його завдання зараз - позбавити Україну підтримки Заходу", - наголосив фахівець.

Говорячи про тактику Путіна щодо західних партнерів, дипломат описав подвійну стратегію Кремля - тиск і переконування водночас.

"З одного боку, він продовжує залякувати Захід, згадує загрозу ескалації (…). З іншого боку, він намагається нав'язати Заходу думку, що підтримка України марна, безглузда і безперспективна", - пояснив Бондарєв.

Переговори щодо завершення війни - новини за темою

Як повідомляв Главред, 6 листопада президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про майбутній мир. За його словами, буде досягнуто масштабної угоди, яка стосуватиметься не лише України. Трамп припустив, що домовленість може торкнутися всієї Європи.

Реакція Москви на анонс Трампа виявилася стриманою. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що деталей угоди не знає, а європейських пропозицій щодо архітектури безпеки не отримував. Він також зазначив, що посланець Кирило Дмитрієв ще не повернувся зі США.

Паралельно Київ готується до раунду переговорів в Абу-Дабі. Раніше Зеленський назвав місце і терміни тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, вона мала відбутися в першій половині листопада.

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Про персону: Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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