Летіла над Київською областю: у Мережі показали, як сили ППО збивали російську ракету

Українська ППО збила російську ракету / колаж фото pixabay, скріншот

Російські окупанти 15 листопада влаштували масований ракетний обстріл України. У багатьох регіонах були зафіксовані "прильоти". Українські сили ППО збили ворожу ракету в Київській області. Про це розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Відео вже розлетілося в Мережі.

"Збиття ворожої ракети в Київській області. Спасибі силам ППО за блискучу роботу", - написав Нєбитов.

Українські сили ППО збили російську ракету / скріншот

Він акцентував увагу на тому, що Росія продовжує атакувати українські території. З цього він закликає українців залишатися в укриттях під час повітряної атаки і не ризикувати своїм життям.

Ракетна атака на Україну

15 листопада Росія завдала черговий масований ракетний удар по Україні, запустивши багато ракет. У Києві потрапили по трьох житлових будинках.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що, зрозуміло, результатів від них "не так багато", говорить Ігнат. Він переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

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