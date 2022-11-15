Уламки збитих ракет впали у двох районах Києва: нові подробиці атаки

У будинку виявили тіло загиблого, рятувальники продовжують працювати на місці події.
У Печерському районі Києва уламки збитих ракет потрапили в три житлових будинки, також падіння уламків зафіксували в Оболонському районі - потрапили в занедбані будівлі. Повідомив пресофіцер ДСНС Києва Макушенко.
Суспільне опублікувало фотографії з місця попадання в п'ятиповерхівку в Печерському районі Києва.
У будинку виявили тіло загиблого, рятувальники продовжують працювати на місці події.
"На Печерську, в одному з будинків, куди потрапила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-розшукові роботи тривають", - зазначив мер Києва Віталій Кличко.
Ракетна атака на Київ і всю Україну
Російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.
"У Печерському районі попадання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки", - заявив мер Києва Віталій Кличко.
Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку в Печерському районі.
Крім того, удари були зафіксовані у Харкові, Рівному, Львові, Житомирі, Хмельницькому.
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