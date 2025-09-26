Путіну загрожує ядерна відповідь: Золотарьов про удари по головних містах РФ

Застосування РФ ядерної зброї може спровокувати удар у відповідь, не виключає Андрій Золотарьов.

РФ посилює ядерні загрози / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Важливе із заяв Золотарьова:

Нова ядерна доктрина РФ передбачає застосування ТЯО

Є країни, що володіють ядерною зброєю, якої достатньо для удару по ключових містах РФ

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов прокоментував питання про те, що може спровокувати запуск сценарію, який передбачає застосування тактичної ядерної зброї.

"Нова ядерна доктрина РФ передбачає, що тактична ядерна зброя може бути застосована в разі загрози територіальній цілісності Російської Федерації. Про такий ризик говорили, коли ЗСУ увійшли в Курську область. Але цього не сталося. Адже застосування ядерної зброї, тим паче, по Європі, могло спровокувати удар у відповідь", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав - Польща не проти, щоб на її території було розміщено ядерну зброю Великої Британії або Франції.

"А це країни, що володіють ядерною зброєю, причому в достатній кількості, щоб завдати удару по ключових містах РФ. Тож Європа не є абсолютно беззахисною, і засоби ядерного стримування у європейців є", - пояснив він.

Аналітик упевнений, що всі усвідомлюють, якими будуть наслідки, адже Україна - не ядерна держава.

"І для Росії буде не дуже хороший резонанс у разі удару ядерною зброєю по нашій території, навіть якщо це не закінчиться великою ядерною війною. Плюс Китаю та Індії це вкрай не сподобається. Тому витрати від застосування тактичної ядерної зброї переважують вигоди від її використання. Радіус ураження у тактичного ядерного боєприпасу 10-20 метрів - стратегічно це нічого не вирішує. А ось мінуси від усього цього можуть бути колосальними для Росії, аж до міжнародної ізоляції, з якої Путін не без зусиль, але фактично вибрався", - зазначив він.

За словами Золотарьова, не варто робити висновок про те, що світ стоїть на порозі ядерної катастрофи.

"Загрози великої ядерної війни немає. Але є ризик великої європейської війни. Стрілки годинника Судного дня ще не наблизилися до критичного значення. Основні ядерні держави - США і Росія - у цьому питанні ще можуть знайти консенсус. На це я дивлюся з помірним оптимізмом", - додав він.

Україна готує ядерне виробництво: позиція Міненерго

Американська компанія Westinghouse Electric Company та українська НАЕК "Енергоатом" підписали нові угоди, що передбачають початок виробництва компонентів ядерного палива на території України з використанням американських технологій.

Ця співпраця має стратегічне значення для забезпечення енергетичної незалежності України, оскільки передбачає впровадження повністю західної технології ядерного палива, спеціально адаптованої для реакторів типу ВВЕР.

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Золотарьова:

Раніше Золотарьов прокоментував імовірність ядерного удару РФ після останніх провокацій у країнах Європи. "До ядерного конфлікту може призвести застосування тактичної ядерної зброї, але поки що вірогідність такого сценарію невисока", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому Україна не контролювала ядерну зброю і хто її віддав. Розкрито правду про третій у світі ядерний арсенал і чому від нього відмовилися.

Як повідомляв Главред, Росія готується до нового випробування крилатої ракети "Буревісник" з ядерною боєголовкою і реакторним двигуном. Ракета перебуває в розробці з 2017 року і стартує з ракети-носія, після чого активується ядерний реактор.

Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

