Загроза ядерної війни: названо 'спусковий гачок' для Кремля

Поки Росія загрузла в Україні, у неї зв'язані руки, вважає Андрій Золотарьов.

Кремль продовжує ядерний шантаж

Важливе із заяв Золотарьова

До ядерного конфлікту може призвести застосування ТЯО

Цілком можливі провокації РФ на одній території

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов прокоментував імовірність ядерного удару РФ після останніх провокацій у країнах Європи.

"До ядерного конфлікту може призвести застосування тактичної ядерної зброї, але поки що ймовірність такого сценарію невисока", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що восени 2023 року в оточенні могло опинитися досить велике угруповання російських військ на правобережжі Херсонської області.

"Тоді команда Байдена дуже турбувалася, чи не застосує Росія тактичну ядерну зброю, і осмикувала наше військове керівництво, щоб воно дало можливість росіянам піти. Але тоді цього не сталося", - зазначив він.

Співрозмовник також вважає, що малоймовірне використання тактичної ядерної зброї Росією і зараз.

"Але при цьому цілком можливі провокації в районі Сувалкського коридору або поява "Нарвської народної республіки". Цього не можна виключати. Але ймовірність застосування тактичної ядерної зброї не висока. Найімовірніше, Росія діятиме, використовуючи конвенційні види озброєнь. Тим більше, дрони стали улюбленою іграшкою військових. Це передумова для того, що війна вестиметься конвенціональною зброєю, без застосування зброї масового ураження. Конкретний сценарій поки складно припустити. Поки Росія загрузла в Україні, у неї зв'язані руки щодо країн Балтії та Молдови", - додав Золотарьов.

Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор".

