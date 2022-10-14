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На Путіна чекають "великі сюрпризи": правозахисник розповів, як в РФ готуються до держперевороту

14 жовтня 2022, 08:07

Володимир Осєчкін прогнозує "серйозні перестановки в силовому блоці" під час візиту диктатора Путіна в Астану або одразу після повернення звідти.

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На Путіна чекають "великі сюрпризи" після повернення з Казахстану / Фото Reuters

У силовому блоці Кремля готуються великі кадрові перестановки, які передбачають фактичне наближення держперевороту. Як розповів російський опозиційний правозахисник Володимир Осєчкін, після повернення з Астани на диктатора Володимира Путіна чекають "великі сюрпризи".

На нові посади претендують одразу три людини, всі вони - у фаворі президента РФ, пише Telegram-канал Кримський вітер.

Зокрема, міністром оборони може стати головнокомандувач ВПС РФ Сергій Суровікін, директором ФСБ – керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, а командувачем Росгвардією – глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Стверджується, що перший крок до цього був зроблений, коли після вибуху на Кримському мосту Суровікін став командувачем угрупуванням військ в Україні. А пролобіювали це призначення Кадиров і Пригожин, знайомий з генералом по сирійській кампанії", - йдеться в повідомленні.

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На думку Осєчкіна, ключовим сигналом до дії стала НП на Кримському мосту 8 жовтня.

"Звичайно, в порівнянні з Суровікіним Шойгу виглядає нерішучою мимрею. Але ось вважати, що в рідному Путіну відомстві сидять запеклі дурні, які склавши руки тільки і чекають "кадрового банкету", було б наївно. Так чи інакше, початок перевороту покладено", - зазначив правозахисник, порадивши своїй аудиторії "запасатися попкорном".

Раніше видання Politico писало, що провальна війна Росії в Україні призвела до того, що вперше за два десятиліття опоненти російського диктатора вважають імовірною його відставку. У РФ сперечаються, хто може замінити Володимира Путіна в Кремлі. Згідно з одним зі сценаріїв, новим лідером РФ може стати прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Шведський експерт, дослідник Росії Штефан Хедлунд вважає, що поразка Росії у розв'язаній нею війні в Україні може призвести до серйозних наслідків у країні-агресорі. Зокрема, до громадянській війні та краху держави. Це два з трьох сценаріїв розвитку подій. Є і третій сценарій - збереження режиму Путіна з подальшою "структурною мілітаризацією". При цьому кожен з трьох сценаріїв передбачає значний занепад економіки РФ.

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