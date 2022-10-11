Крах, громадянська війна і виживання режиму Путіна: озвучено три сценарії майбутнього РФ

Шведський аналітик назвав три сценарії майбутнього РФ / Колаж УНІАН

Поразка Росії у розв'язаній нею війні в Україні може призвести до серйозних наслідків у країні-агресорі. Зокрема, до громадянської війни та краху держави. Це два з трьох сценаріїв розвитку подій, які озвучив шведський експерт, дослідник Росії Штефан Хедлунд.

Втім, на його думку, є і третій сценарій - збереження режиму Путіна з подальшою "структурною мілітаризацією". При цьому кожен з трьох сценаріїв передбачає значний занепад економіки РФ, пише Хедлунд у статті для видання Geopolitical Intelligence Services.

Сценарій № 1 - Режим Путіна виживе

Незалежно від того, хто перебуває при владі, виживання режиму матиме тип сталінізму, заснованого на крайньому культі вождя, ксенофобії та насадженні російських цінностей. Крім того, будуть посилені репресій проти так званих ворогів держави. Також будуть закриті кордони від зовнішнього світу, а країна скотиться до автаркічної військової економіки.

"Економічна модель буде нагадувати "структурну мілітаризацію" радянських часів, що передбачає підпорядкування всього суспільства потребам військових. Основна відмінність полягає в тому, що нинішні військово-виробничі можливості Росії в порівнянні зі Сполученими Штатами значно поступаються можливостям колишнього Радянського Союзу", - йдеться у статті.

Якщо західні уряди стримають свої обіцянки допомогти Україні в післявоєнному відновленні, перспективи цього сценарію можуть бути такими ж, як і у випадку з закінченням Корейської війни: перемир'я, але не мир.

"Поки Україна буде розвиватися по траєкторії Південної Кореї, інтегруючись в західне співтовариство, Росія стане гігантською Північною Кореєю - озброєною ядерною зброєю, але зі старезною економікою та невеликою кількістю друзів у зовнішньому світі", - пише експерт.

Є і слабке місце в цьому сценарії.

"Якщо Кремль більше не зможе достовірно стверджувати, що військові все ще можуть захистити Росію від зовнішніх ворогів, влада буде у великій біді. Коли Путін почав свою "спеціальну військову операцію", не дивно, що вона була представлена як боротьба з нацистами. Тепер, коли ті самі "нацисти" розгромили його збройні сили, фасад його мужнього режиму валиться", - зазначив Хедлунд.

Сценарій № 2 - Крах Росії

Росія може розпастися. Режими в багатих нафтою мусульманських республіках уздовж Волги, таких як Татарстан і Башкортостан, можуть вирішити порвати з Москвою та спробувати налагодити відносини з Казахстаном і Туреччиною. Це викликало б різку переорієнтацію того, що сьогодні вважається російськими енергетичними потоками.

Китай може встановити протекторат на Далекому Сході, щоби взяти на себе контроль над регіональними запасами нафти, газу і деревини, створивши китайські ексклави, аналогічні країнам Африки, що динамічно розвиваються. Виникнуть проблеми з підтриманням ключових центральних функцій, таких як операції центрального банку, нагляд за фінансовим ринком і фіскальний федералізм. Наслідки для освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг очевидні, йдеться у статті.

Сценарій № 2 - Громадянська війна

Останній, більш зловісний сценарій громадянської війни нагадує про події, що розігралися в 1917 році, коли війська, які повернулися з війни з Німеччиною, спровокували масове повстання. Небезпека такого сучасного згарища посилюється гнівом лідерів національних меншин, чиї чоловіки в невідповідних масштабах мобілізовані на війну в Україну та масово гинуть.

Громадянська війна може бути спровокована навіть Україною: якщо Москва продовжить обстріл її території, Київ цілком може перенести війну в Росію.

"Доступні варіанти будуть варіюватися від транскордонних рейдів коммандос і ракет дальньої дії до введення загартованих в боях етнічних російських і чеченських військ, що борються на боці України", - зазначає експерт.

Як повідомляв Главред, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що на Росію чекає відплата після війни, яку розв'язав Кремль. Країну-агресорку роздиратимуть на шматки. Кожна держава відбере назад ту територію, яку окупанти колись захопили.

Міністр оборони України Олексій Резніков також заявляв, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії і РФ розпадеться на різні країни.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

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