"Не розслабляємося": Зеленський попередив про небезпеку 14 жовтня

Зеленський попередив про можливу небезпеку 14 жовтня/ Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський закликав українців бути максимально обережними у п’ятницю, 14 жовтня – коли у нашій державі відзначатиметься День захисників і захисниць України і Покрова Пресвятої Богородиці.

Глава Української держави закликав українців у цей день особливо прислухатися до сигналів повітряної тривоги і дотримуватися правил безпеки. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні 13 жовтня.

За його словами, завтра потрібно бути особливо обережними.

"Завтра (14 жовтня – ред.) один із найважливіших наших днів – Покрова, День захисників і захисниць України, наших воїнів від древності до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії. Завтра буде 233-й день нашої повномасштабної оборони і нові кроки, які наближають нас до миру і перемоги. Не розслабляємось, б’ємо ворога. Дотримуємося правил безпеки, дослухаємося до сигналу повітряної тривоги. Особливо завтра. І робимо все, щоб посилити нашу Україну", – зазначив президент.

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