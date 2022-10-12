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У РФ почалася гонка на роль нового господаря Кремля: в Politico описали два сценарії для Путіна

12 жовтня 2022, 10:49

Війна Путіна проти України обертається проти нього самого. У РФ сперечаються про те, хто замінить його в Кремлі. За 3-4 місяці відбудуться кардинальні зміни.

Путін, Кадиров, Пригожин
Кадиров і Пригожин уникали прямого засудження Путіна. Це може слугувати інтересам Кремля / Фото УНІАН

Провальна війна Росії в Україні призвела до того, що вперше за два десятиліття опоненти російського диктатора вважають імовірною його відставку. У РФ сперечаються, хто може замінити Володимира Путіна в Кремлі. Втім, все залежатиме від ходу війни, яка обертається проти Путіна і підриває його непереможність.

Як пише Politico з посиланням на Михайла Касьянова - прем'єр-міністра РФ 2000-2004 рр. - контроль Путіна над владою може раптово ослабнути.

"Я вважаю, що за три-чотири місяці відбудуться кардинальні зміни", — сказав Касьянов Sky News 30 вересня.

"Чи зможе він вивернутися, я не знаю", — сказав Politico російський підприємець, громадський і політичний діяч Михайло Ходорковський.

Він додав, що завдяки опору України, а також помилкам і невмілій тактиці ведення бою з боку Росії кремлівські інсайдери та інші великі політичні гравці, схоже, замислюються про життя після Путіна.

Журналісти видання звернули увагу на те, що в керівництві РФ почалася внутрішня боротьба і з'явилися ті, хто критикує дії один одного і військового командування.

"Чиновники тепер, схоже, намагаються скористатися мінливим політичним ландшафтом. Спостерігачі Кремля стверджують, що спалахи публічного інакомислення з боку представників російської еліти, зокрема чеченського лідера Рамзана Кадирова і керівника групи "Вагнер" Євгена Пригожина, безпрецедентні", – йдеться у статті.

Автор пише, що Кадиров і Пригожин уникали прямого засудження Путіна. Це може служити інтересам Кремля - звинуватити військових і відвести гнів від Путіна. Не втримався від критики Міністерства оборони і сам Путін - дорікнув йому за неправильне виконання указу про мобілізацію.

У Кремлі також не стали дорікати ані Пригожину, ані Кадирову, який і зовсім отримав нове звання генерал-полковника.

"Проте ознаки внутрішньої боротьби за владу, що складається з двох основних альянсів - "партії війни" на чолі з Кадировим і Пригожиним і протиборчої фракції, що складається з органів безпеки, Шойгу і Валерія Герасимова, начальника Генштабу - цілком наочні", - прокоментував Ходорковський.

Два варіанти для Путіна

Ходорковський описав два можливі сценарії на випадок, якщо війна в Україні й далі буде провальною для Путіна.

Згідно з першим, конкуруючі табори в РФ об'єднуються і тиснуть на Путіна, щоб він пішов у відставку. Главі Кремля обіцяють імунітет і збереження його багатств. У такому випадку новим лідером РФ стане прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Однак у цьому випадку, вважає Ходорковський, почнеться боротьба за те, хто буде його контролювати.

Другий сценарій передбачає зіткнення між "партією війни" та її опонентами в органах безпеки і оборони, які є набагато більш фрагментованими і деморалізованими.

Чи зможе Путін пережити наслідки своєї війни - неясно.

"Я більше не вважаю його прагматичним. Він все більше і більше покладається на свої емоції", – резюмував Ходорковський.

Як повідомляв Главред, в оточенні Володимира Путіна зростає роздратування по відношенню до диктатора через те, що він вимагає результатів на війні з Україною, хоча йому регулярно доповідають про проблеми на фронті, втрату частини анексованих територій і про те, що війна фактично програна. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Шведський експерт, дослідник Росії Штефан Хедлунд вважає, що поразка Росії у розв'язаній нею війні в Україні може призвести до серйозних наслідків у країні-агресорі. Зокрема, до громадянській війні та краху держави. Це два з трьох сценаріїв розвитку подій.

Є і третій сценарій - збереження режиму Путіна з подальшою "структурною мілітаризацією". При цьому кожен з трьох сценаріїв передбачає значний занепад економіки РФ.

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