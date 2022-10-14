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ЗСУ звільнили 627 населених пунктів на Харківщині, Херсонщині та на Донбасі

14 жовтня 2022, 06:46

На деокупованих територіях Харківської області проводиться евакуація населення, оскільки жити прийдешньою зимою там українцям буде вкрай складно.

Прапор України
ЗСУ звільнили 627 населених пунктів у чотирьох областях України / Фото Reuters

В Харківській області захисники України звільнили 502 населених пункти. З них евакуювали понад 20 тисяч осіб. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Крім того, від російських загарбників звільнено 75 населених пунктів у Херсонській області, 43 - у Донецькій та 7 - у Луганській.

Координаційний штаб з питань окупованих територій, який очолює віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, провів чотири засідання.

"За час роботи штабу вдалося налагодити і скоординувати розмінування, відновлення енерго-, газо-, водопостачання; отримання гуманітарної допомоги, ліків, продуктів харчування і засобів гігієни організована доставка питної води і хліба. Розпочали роботу банківські установи", - йдеться у повідомленні.

На деокупованих територіях відновила свою діяльність Укрпошта. Вже організовані доставки пенсій та надання одноразової фінансової допомоги людям.

"За спільною ініціативою Мінреінтеграції та Укрпошти кожен, хто пережив окупацію, отримує від товариства Червоного Хреста України одноразову допомогу в сумі 1200 грн. На сьогоднішній день жителі Харківщини отримали вже понад 14 млн грн. Жителі звільненої Херсонщини - понад 1,4 млн грн, Донецької області – понад 1 млн грн", – додали у відомстві.

Також на даний момент триває евакуація населення з цих територій. Чиновники не приховують, що жити прийдешньої зими там буде вкрай складно, оскільки системи життєзабезпечення ще не запрацювали на повну силу.

"У деяких містах і селах все ще відсутні світло, вода, тепло. Також залишається частина території, яка потребує розмінування. Отже, починати спокійне життя у звільнених від окупанта містах і селах можна буде не раніше весни наступного року", – зазначили в міністерстві.

Звільнення Харківської області

Збройні Сили України 10 вересня увійшли до Куп'янська Харківської області та встановили там український прапор. Це місто стратегічного значення. Війська РФ захопили його на початку повномасштабного вторгнення та використовували для постачання свого угруповання на Харківщині.

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

27 вересня армія України звільнила від окупації Росії Куп'янськ-Вузловий, в якому знаходиться одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок в Харківській області. Ворог захопив опорну точку ще на самому початку війни і ретельно її обороняв, щоб зберігати постачання своїх підрозділів.

Збройні Сили України 3 жовтня звільнили від російських окупантів Борову в Харківській області.

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