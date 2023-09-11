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"Диво, що живий": Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників

Олексій Тесля
11 вересня 2023, 03:40
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Відразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.
Шустер
Савік Шустер озвучив прогноз щодо смерті Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: Facebook / shusteronline, скріншот

У Росії формуються політичні угруповання, які боротимуться за владу в РФ після смерті диктатора Володимира Путіна, заявив відомий телеведучий Савік Шустер.

Така інформація була озвучена в ході закритої онлайн зустрічі з російським політичним аналітиком, доктором історичних наук Валерієм Солов'єм, пояснив журналіст в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Є два угруповання. Угруповання Патрушева - воно агресивне, воно пов'язане з ФСБ, але що важливо, підкреслив професор Соловей, що це угруповання досягло консенсусу з Федеральною службою охорони. А це дуже важливо, тому що Федеральна служба охорони, як то кажуть, контролює двійників", - зазначив Шустер.

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Разом з тим, за його словами, друге угруповання – Сергія Чемезова, який є дуже близькою до Путіна людиною.

"Вони познайомилися ще в Дрездені, він теж гебешник. І Путін завжди ставив його на дуже важливі посади. Зараз очолює "Ростех", займається продажем, розробкою зброї. У ній буде також [глава Державної компанії "Роснефть" Ігор] Сєчин, як сказав професор Соловей. І ось ці два угруповання зіткнутися в боротьбі за владу. Може бути вони домовляться спочатку, але потім все одно буде зіткнення. Малоймовірно, що Чемезов, який вже людина у віці і Патрушев будуть самі висувати себе в президенти, але сірими кардиналами вони звичайно хотіли б залишатися. Це в принципі найголовніше", - сказав Шустер.

Також він каже, що щодо стану здоров'я Путіна надходить інформація про те, що "лікарі вже прямо говорять, що це диво, що ти ще живий". Журналіст також озвучив отриману інформацію про те, що відразу після смерті Путіна в РФ почнеться сутичка за владу.

"Відразу після смерті Путіна, яка ось-ось настане, каже професор Соловей і їм цитований консиліум кращих лікарів РФ, він не доживе до кінця року, і тоді почнеться другий акт цієї боротьби. А потім буде, як я розумію, третій, коли вони вже зіткнутися по-справжньому. Ось вам ця історія, яку розповів професор Валерій Соловей, який ґрунтувався на, як він сказав, достовірних джерелах. Я знаю, що різні люди думають про професора, але в принципі ось це я чув своїми вухами і бачив своїми очима. І як би очам вірив, вухам не вірив", – резюмував Шустер.

Раніше Володимир Зеленський жорстко висловився про діалог з Путіним. Президент не вважає, що вже настав час для того, щоб почати переговори про мир з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК"Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення в Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між вежами Кремля, вважає Жданов.

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Володимир Путін Савік Шустер
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