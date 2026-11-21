Ядерна валізка Путіна на зустрічі з Трампом і Сі видала слабкість Кремля. Загородній пояснив, як США та Китай тиснуть на Росію.

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Путін отримав сигнал від Трампа і Сі на переговорах - про що йдеться / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

"Ядерна валізка" Путіна продемонструвала його слабкість

США та Китай тиснуть на Кремль через ядерні погрози

Заява про ядерну війну може стосуватися Ірану

Демонстрація "ядерної валізки" під час зустрічі з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном засвідчила слабкість Володимира Путіна. Російський диктатор намагається показати військову міць, однак, окрім радянської спадщини, йому нічим похвалитися. Водночас спільна позиція Вашингтона та Пекіна щодо ядерної зброї може бути сигналом насамперед для Ірану. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

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Навіщо Путін демонстрував "ядерну валізку"

Підсумкова декларація тристоронньої зустрічі містить положення про неприпустимість ядерної війни. Експерт звернув увагу на можливий політичний сигнал цього пункту та його зв'язок із позицією США і Китаю щодо ядерної програми Ірану.

"Глави трьох держав підтвердили, що в ядерній війні не може бути переможців і її ніколи не можна розв’язувати". Це цікавий пункт. Я вважаю, що таким чином США та Китай дотискають Путіна, щоб він не бешкетував і не допомагав Ірану. Позиції Пекіна та Вашингтона щодо ядерної програми Ірану співзвучні: обидві країни виступають проти того, щоб Іран мав ядерну зброю, - зазначив він.

Окрему увагу привернула поведінка російської сторони під час візиту. Пропагандисти перетворили присутність ядерного кейса Путіна на інформаційне шоу. Загородній вважає, що цей епізод лише підкреслив відмінність між демонстративною поведінкою російського президента та його колег.

"Цей епізод із "ядерною валізкою" Путіна - це просто, перепрошую, "жалюгідне лайно". Трампу, щоб продемонструвати силу, зовсім не обов’язково всюди тягати її за собою - і так усі знають, що він сильний. Така сама "ядерна валізка" є і в Трампа, і в Сі, але вони не носяться з нею та не виставляють її перед об’єктивами камер, як це робить Путін. Демонстрація "ядерної валізки" засвідчила слабкість Путіна", - наголосив експерт.

Що насправді демонструє ядерний потенціал Росії

За оцінкою Загороднього, Москва використовує наявний військовий арсенал для створення враження власної переваги. Водночас демонстрація стратегічних озброєнь не свідчить про наявність нових досягнень Кремля.

"Усі й так знають, що Росія має ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники тощо. Тому все це було звичайним "пусканням пилу в очі": Путіну, окрім радянської спадщини, похвалитися нічим і більше нічого показати - у нього немає жодних інших ознак сили та жодних інших досягнень", - заявив експерт.

Чи зможе Китай стримати ядерні погрози Путіна

Можливість застосування Росією ядерної зброї проти України залишається окремим питанням. Експерт наголошує, що для Кремля важливе ставлення інших ядерних держав, передусім Китаю, який виступає проти такого сценарію.

"У питанні можливого застосування ядерної зброї на Путіна тисне категорична позиція всіх ядерних держав, передусім Китаю. Тому навряд чи цей пункт пов’язаний із тим, про що ви говорите", - зазначив Загородній.

Водночас китайські заяви про ядерне роззброєння варто розглядати з урахуванням реального співвідношення арсеналів. За словами експерта, Пекіну ще далеко до кількісних показників Росії та США, а подальше нарощування озброєнь потребуватиме значних витрат.

"Щоб зрівнятися зі США та Росією за кількістю ядерних боєголовок, Китаю ще потрібно чимало попрацювати: у Росії та Штатів їх приблизно по 5 тисяч, тоді як у китайців - близько 600. Та й чи потрібно це Китаю? Не можна виключати, що в разі розпаду Росії китайці просто заберуть її ядерну зброю. Навіщо їм щось робити, якщо можна привласнити те, що вже є?" - припустив він.

Оцінюючи зміст спільної декларації, експерт пов'язує її ядерні положення передусім із ситуацією навколо Тегерана.

"Загалом я вважаю, що цей пункт більшою мірою стосується Ірану й означає, що саме Іран не повинен мати ядерної зброї", - підсумував Загородній.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Переговори в Китаї - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що під час спілкування в Китаї російський диктатор Володимир Путін нібито запевнив його у серйозній налаштованості завершити війну. За даними агентства Bloomberg, американський лідер приєднався телефоном до переговорів європейських лідерів у Берліні прямо з борту президентського літака Air Force One 19 листопада - за кілька годин після саміту у Шеньчжені - та переповів союзникам зміст розмови з очільником Кремля.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що поїздка Путіна до Китаю не виправдала сподівань Кремля на переділ сфер впливу. Коментуючи підсумки тристоронньої зустрічі лідерів США, КНР та РФ у Шеньчжені 19 листопада, у спільній підсумковій "Декларації про мир" якої взагалі не згадується війна проти України, глава МЗС підкреслив, що Шеньчжень - це не "ялтинська мрія" Путіна, тим паче що Росія вже фактично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому Криму, і закликав диктатора стати реалістом та припинити агресію.

Раніше ексочільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що тристороння зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна, яка тривала близько півтори години, не принесла жодних проривних домовленостей для України. За оцінкою експерта, цей саміт був потрібен сторонам передусім заради політичної картинки та гучних заяв навколо контролю над ядерною зброєю, тоді як ключові позиції щодо російсько-української війни залишилися без змін.

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