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Путіна можуть підштовхувати до ескалації проти НАТО: Максакова назвала причини

Анна Косик
20 жовтня 2026, 13:21
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В Путіна та його оточення є дві причини, щоб напасти на країни НАТО.
Путіна можуть підштовхувати до ескалації проти НАТО: Максакова назвала причини
Оточення Путіна зацікавлене у продовженні і розширенні війни / Колаж: Главред, фото: карта Google maps, t.me/news_kremlin

Що сказала Максакова:

  • Російські військові можуть підштовхувати Путіна до нової війни заради вигоди
  • Кремль може використати Калінінград для провокації під чужим прапором
  • Ескалація може стати способом збереження влади та збагачення оточення Путіна

Країна-агресор Росія може спробувати спровокувати нову ескалацію проти країн НАТО, якщо це допоможе Кремлю втримати владу та забезпечити інтереси військового оточення диктатора Володимира Путіна. Одним із потенційних напрямків такого загострення може стати Калінінград, а розмови про швидку військову операцію можуть бути частиною небезпечних сценаріїв, які російські силовики пропонують керівництву країни.

Про це повідомила оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Державної думи РФ Марія Максакова в чаті на Главреді.

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За оцінкою Максакової, всередині російського військового керівництва можуть бути люди, зацікавлені в продовженні агресивної політики через особисту вигоду. Вона вважає, що такі інтереси здатні впливати на інформацію, яку отримує Путін, і на його уявлення про перспективи нової війни.

"Тому, безумовно, знаходяться "м’ясники", які переконують Путіна у великій ймовірності такого сценарію. Вони не можуть сказати Путіну прямо, що він помилився, що поліз не туди - вони намагаються зробити клізму комару так, щоб той не помітив. Тому військові й розписують цареві такі сценарії, за яких вони могли б опинитися ближче до корита", - заявила Максакова.

Чому Калінінград може стати осередком загострення

Окрему увагу Максакова звернула на Сувальський коридор - ділянку між Польщею та Литвою, яка має стратегічне значення для сполучення країн Балтії з рештою НАТО. Вона пов'язує інтерес до цього напрямку з давніми геополітичними задумами російських силових структур щодо Калінінграда.

Дивіться запис розмови з Марією Максаковою, в якій вона розповіла про те, що може зупинити Путіна:

Максакова також поставила під сумнів рішення, ухвалені під час розпаду СРСР, коли, на її думку, Москва була вразливою через економічну кризу та залежність від гуманітарної допомоги.

Вона вважає, що тоді західні країни могли порушити питання про повернення територій, які називає окупованими.

Сувальський коридор
Сувальський коридор / Інфографіка: Главред

Чи можлива провокація РФ під чужим прапором

Посилення російської риторики навколо Калінінграда Максакова розглядає не лише як територіальні претензії, а й як потенційний інструмент для створення приводу до подальших дій.

"На даному етапі я розцінюю посилення риторики щодо Калінінграда як бажання імітувати удар під чужим прапором. Якщо такі дії відкриють перед режимом перспективу існування, Путін це зробить. Мабуть, у путінській зграї є несамовите крило, яке схиляє Путіна до такої ескалації", - заявила Максакова.

Вона також застерегла, що поведінка російського керівництва може залежати від його внутрішнього стану та оцінок ризиків. На думку колишньої депутатки Держдуми, інтереси окремих представників оточення Путіна можуть поєднуватися з готовністю режиму до подальшого загострення.

"Це обговорюється спочатку як спосіб збагачення, а потім, з огляду на запущений стан буйно-божевільного, можуть бути різні варіанти, - ми ж не знаємо, на якій стадії він зараз перебуває", - наголосила Максакова.

Загроза нападу РФ та країни НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що війна з НАТО дозволить Путіну пояснити російському населенню, чому в країні відбувається тоталітарний перехід, відновлюються репресії, посилюється контроль і відбуваються інші подібні процеси.

Раніше головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич заявив, що Північноатлантичний Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад з боку Росії.

Напередодні стало відомо, що Кремль робить ставку на системний терор проти України, щоб змінити уявлення Заходу про хід війни та залякати Європу. Боротьбу за свідомість західних еліт Москва вважає не менш важливою, ніж наступ на фронті.

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Про персону: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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