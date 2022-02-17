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Путін затягне кризу навколо України на довгі місяці - британське МЗС

17 лютого 2022, 11:34

Керівник британського МЗС Ліз трас конкретно каже - незабаром вона виступить із заявою, в якій пригрозить РФ дорогими наслідками атаки на Україну.

Путін, війська
Володимир Путін і російські війська / колаж Reuters / ua.depositphotos.com

Президент РФ Володимир Путін зробить спробу на багато місяців затягнути кризу навколо України - в тому числі і для того, щоб перевірити на міцність єдність країн Заходу. Таку думку висловила міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас у своїй статті для британського порталу The Daily Telegraph.

"В даний час немає свідчень того, що росіяни відводять війська з прикордонних з Україною регіонів. У нас не повинно бути ілюзій щодо того, що Росія може на тижні, якщо не на місяці, затягнути цей нахабний задум, підриваючи Україну і кидаючи виклик єдності Заходу", ‒ пише дипломат.

Крім того, трас повідомляє, що має намір вже в кінці нинішнього тижня відвідати з офіційними візитами Україну і Польщу. У Києві та у Варшаві вона повинна буде зустрітися з українським і польським колегами за посадою Дмитром Кулебою і Збігнєвом Рау ‒ щоб продемонструвати "згуртовану підтримку українського суверенітету".

Трас також планує виступити з промовою і знову пригрозити РФ "масштабними і дорогими наслідками" на той випадок, якщо Кремль вирішить продовжувати шлях агресії. В результаті агресії Росія придбає в світовому співтоваристві статус ізгоя.

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Держдума закликала Путіна визнати "Л/ДНР"

Держдума Росії у вівторок, 15 лютого, проголосувала за постанову Про звернення до президента Володимира Путіна із закликом визнати "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі в якості "незалежних держав". Документ підтримав 351 депутат.

Верховна Рада офіційно звернулася до світової спільноти з проханням не визнавати так звану "незалежність" російських утворень "ДНР" і "ЛНР" на окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей.

На пресконференції за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Шольцем російський президент Путін сказав, що Росія готова до врегулювання конфронтації на Донбасі на основі Мінських угод. Таку заяву він зробив, коментуючи ситуацію із закликом Держдуми про визнання Москвою "ЛДНР".

Представник Києва в ТКГ по Донбасу Сергій Гармаш вважає, що Росія не визнаватиме "ЛДНР". Рішення Держдуми є тиском на Україну і захід з метою реалізації Києвом Мінських угод за сценарієм Москви. На його думку, Путін може визнати "ЛДНР" тільки в тому випадку, якщо українська держава запустить силовий сценарій зі звільнення окупованих ОРДЛО.

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