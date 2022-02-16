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Рішення РФ щодо Донбасу і крах "Мінська": Гармаш пояснив, чому Москва не піде на визнання "ЛДНР"

16 лютого 2022, 07:10

Звернення Держдуми до Путіна щодо окупованого Донбасу є політичним демаршем, вважає Сергій Гармаш.

Володимир Путін
Путін підпише указ про визнання Росією "ЛДНР" тільки у разі військової операції Києва зі звільнення Донбасу - Гармаш / УНІАН

Офіційний заклик Держдуми Росії до президента Володимира Путіна визнати "державність" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі є політичним демаршем. Рішення буде ухвалено тільки тоді, коли глава Кремля підпише указ. І вже у такому випадку дію Мінських угод буде припинено. Путін підпише документ тільки у тому випадку, якщо Україна піде на військову операцію зі звільнення захоплених ОРДЛО. Про це заявив учасник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

Як повідомляє Сьогодні, українські перемовник розповів про те, що рішення Думи – це, скоріше, "політичним демарш". Допоки Путін не підписав указ, зарано говорити про визнання Москвою "ЛДНР".
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"Це не визнання. Тільки коли Путін підпише відповідний указ, тоді це означатиме, що Росія визнала "ДНР" та "ЛНР". І ось тоді це означатиме, що Мінським угодам прийшов кінець - і відповідно прийшов кінець мінському процесу", - вважає Гармаш.

За його словами, Москва застосовує такі дії з метою чинення тиску на Україну і Захід, щоб змусити Київ піти на реалізацію "Мінська" за сценарієм Кремля.

"Політичний і психологічний тиск на керівництво України і наших західних партнерів. Кремль в умовах, коли він змушений трохи приборкати свої військові апетити, намагається тиснути, щоб змусити нас виконати Мінські угоди у варіанті Москви", - додав учасник переговорів від України в мінському процесі.

Також він уточнив, що Путін може підписати указ тільки у тому випадку, якщо Україна піде на силовий сценарій зі звільнення Донбасу.

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"Якщо буде реальна загроза для Росії, тобто якщо ми почнемо військову операцію зі звільнення цієї території. Я не бачу перспектив для таких заходів", - підкреслив Сергій Гармаш.

Визнання у Росії "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Російська Держдума у вівторок, 15 лютого, офіційно звернулася до президента РФ Володимира Путіна із закликом визнати "ДНР" та "ЛНР" в окупованих ОРДЛО "незалежними державами". Постанову підтримав 351 депутат.

У Думі розглядали два варіанти постанови. Перший - від КПРФ, передбачав звернення до Путіна щодо "ЛДНР" відразу. Другий від правлячої фракції Єдина Росія, яка пропонувала попередньо проконсультуватися з МЗС на предмет дотримання міжнародних угод і "Мінська". Парламент проголосував за перший варіант.

Глава Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що документ у швидкому порядку буде підписано і відправлено до Кремля.

Верховна Рада звернулася до світової спільноти з проханням не визнавати так звану "незалежність" російських утворень "ЛДНР"на окупованому Москвою Донбасі.

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