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"Мінськ" за сценарієм РФ і прямий діалог з "ЛДНР": Україна поставила Москві різку умову щодо Донбасу

9 лютого 2022, 20:10

Україна продовжить дотримуватися принципової позиції стосовно реалізації Мінських угод, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Україна не виконуватиме "Мінськ" за сценарієм Росії і проводити прямі перемовини з "ЛДНР" - Кулеба / УНІАН

Офіційний Київ готовий до виконання Мінських угод, однак реалізації домовленостей не буде, якщо Росія продовжить дотримуватися їх запуску в інтересах Москви. Прямий діалог з окупаційними адміністраціями "ЛНР" виключений, і це є принциповою позицією України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу у середу, 9 лютого, він сказав про те, що Україна не збирається виконувати Мінські угоди на умовах Росії. Однак це не означає, що Київ взагалі не піде на їх реалізацію.

читайте такожУдар України по Росії та ініціативи "ЛДНР": Гармаш заявив про відмову Києва від "документів" ОРДЛО"Ми не виконуватимемо Мінські угоди на російських умовах, але це не означає, що ми не виконуватимемо їх в принципі", - зазначив Кулеба.

Також він додав, що Київ виступає проти запуску "Мінська" в російській інтерпретації, яка включає вимогу щодо перегомовин з так званими "ЛДНР". Прямого діалогу з окупаційними адміністраціями Росії не буде.

"Це наша принципова позиція, - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Позиція України щодо "перемовин" з "ЛДНР" щодо Донбасу

Виконуючий обов'язки першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Андрій Костін раніше заявив, що у Києва в рамках "Мінська" немає обов'язків стосовно прямих перемовин з "ДНР" і "ЛНР". Будь-які спроби Москви організувати подібний діалог категорично неприйнятні.

Керівник Офісу президента, представник України в перемовинах у рамках нормандського формату Андрій Єрмак стверджував, що Київ не збирається йти на прямий діалог з "ЛДНР". Такий сценарій не відповідає інтересам української держави.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслював, що одна з червоних ліній для Києва - це прямі перемовини з представниками "ЛДНР". Українська сторона не планує вести таку дискусію.

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